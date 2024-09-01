Muş\'ta Otomobil ve Kamyonetin Çarptığı Küçükbaş Hayvan Sürüsü Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncel

Muş'ta küçükbaş hayvan sürüsüne çarpan otomobile arkadan gelen saman yüklü kamyonetin çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Muş- Bingöl kara yolunun 40. kilometresindeki Bozbulut köyü mevkisinde 06 DCT 774 plakalı otomobil, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvanlara çarptı.

Bu sırada arkadan gelen 49 D 1677 plakalı saman yüklü kamyon da hem otomobile hem de küçükbaş hayvanlara çarparak durdu.

Yapılan ihbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Saliha Bağlı hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.

Kazada, çok sayıda koyun telef oldu.