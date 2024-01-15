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Muş'ta şehitler için bir dakikalık saygı duruşu - Son Dakika
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Muş'ta şehitler için bir dakikalık saygı duruşu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için Muş'ta bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı kararıyla tüm okullarda şehitler için saygı duruşu gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü, terörün dini, dili ve ırkı olmadığını vurgulayarak milli birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Muş\'ta şehitler için bir dakikalık saygı duruşu
15.01.2024 - 23:12,
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Muş'ta şehitler için bir dakikalık saygı duruşu

MUŞ - Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için bugün bayrak töreni öncesinde Muş'ta da bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye'yi yasa boğan gelişme sonrası Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar sonrası 81 ildeki tüm okullarda şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Muş Fen Lisesinde düzenlenen programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunduklarını belirterek, "Bugün yurt genelinde bütün okullarımızda şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde istiklal Marşı'nın okunuşuyla derslerimize başlayacağız. Tabii buradaki asıl amaç maddi ve manevi değerlerimizin yanı sıra milli birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu bütün dünyaya göstermektir. Sevgili öğrenciler, kıymetli gençler, geleceğimizin teminatı diye sürekli sizlere seslenmekteyiz. Geleceğimizin teminatı sizlersiniz. Terörün dini, dili ve ırkı yok bunu bilin. Terör, Emperyalist, Faşist Komünist ve Siyonist ülkelerin ve bu zihniyette olan insanların yeryüzünün cenneti olarak bilinen şu Anadolu yarımadasını ve burada yaşayan insanları ele geçirmek için sarf ettikleri büyük bir çabadır. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor ve şehit ailelerimize Allah'tan sabırlar diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Muş, Terör, Güncel, Son Dakika

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