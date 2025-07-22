Muş\'ta Sünnet Şöleni Düzenlendi

Muş'ta 25 çocuk, Vakıflar Bölge Müdürlüğünce düzenlenen şenlikle sünnet ettirildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan Göletli Park'ta etkinlik yapıldı.

Etkinliğe katılan Vali Avni Çakır, anlamlı bir etkinlik için bir araya geldiklerini söyledi.

Programı düzenleyenlere teşekkür eden Çakır, şunları kaydetti:

"Yavrularımızın ilk mürüvvetlerini hep beraber yaşayalım diye böylesine güzel bir etkinlik tertip edildi. İnşallah yavrularınızın hep iyiliklerini, güzelliklerini görürsünüz. İnşallah askere gidişlerini de sağlık, sıhhatle görürsünüz. Yuva kurmalarını, baba olmalarına inşallah hep beraber şahit olursunuz. İnşallah evlatlarınız vatanımıza, milletimize, ülkemize, ailesine faydalı bireyler olurlar. Aynı şekilde kız çocuklarına da ayrımcılık yapmıyoruz. Onlar da inşallah güzel bir gelecek, yuva, meslek ve yarınlar nasip olur."

Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan ise "81 ilde geleneksel hale getirdiğimiz sünnet şölenini kutladık. 529 yıllık bir vakıf olan 2. Beyazıt Vakfiyesindeki hayır şartı gereğini bu sünnet programıyla icra ettik. Çocuklarımız ve ailelerimizle beraberiz. Ulu Cami, Tarihi Köy Murat Köprüsü'nü gezdik, beraber eğlendik, yemek yedik." diye konuştu.

Oyunların sergilendiği programda sünnet olan çocuklara hediyeler verildi.