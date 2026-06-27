Musa Çelik Türk Eğitim-Sen Kütahya Başkanı

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesinin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Musa Çelik seçildi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulun divan başkanlığını yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kılınçer, konuşmasında, sendikanın Kütahya'daki sendikal mücadelesini yakından takip ettiğini söyledi.

Kütahya'da geçmiş yıllarda yaklaşık 2 bin 500 üyeye ulaştıklarını hatırlatan Kılınçer, "Türk Eğitim-Sen'in Türkiye genelindeki üye sayısı artarken Kütahya şubemiz maalesef istenilen seviyelerde değil. Bugün gerçekleştireceğimiz genel kurulun ardından genç ve dinamik yönetimle Kütahya'da üye sayımızı yeniden artıracağımıza inanıyorum." dedi.

Genel kurulda şube başkanlığına seçilen Musa Çelik ise Türk Eğitim-Sen'in 34 yıllık geçmişiyle kamu çalışanlarının hak mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sendikacılığı yalnızca ücret pazarlığı olarak görmediklerini ifade eden Çelik, kamu görevlilerinin haklarını savunurken milli ve manevi değerlere de sahip çıkmayı temel ilke edindiklerini dile getirdi.

Çelik, Türk Eğitim-Sen'in kamu çalışanlarının hak mücadelesinde önemli kazanımlara imza attığını vurgulayarak, sendikanın adalet, liyakat ve emeğin karşılığını savunmaya devam edeceğini kaydetti.

Musa Çelik başkanlığındaki yönetim kurulunda Oktay Yavuz, Ali Kara, Erkan Çakır, Serdar Taşoğlu, Enes Eser ve Zekeriya Akkaş yer aldı.

Genel kurula, MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, Merkez İlçe Başkanı Selman Tuğ, Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Veli Özdamar, parti teşkilatı üyeleri, sendika üyeleri ve davetliler katıldı.