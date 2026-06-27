Musa Çelik Türk Eğitim-Sen Kütahya Başkanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Musa Çelik Türk Eğitim-Sen Kütahya Başkanı

Musa Çelik Türk Eğitim-Sen Kütahya Başkanı
27.06.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesinin genel kurulunda Musa Çelik başkanlığa seçildi. Üye sayısını artırma hedefi vurgulandı.

Türk Eğitim-Sen Kütahya Şubesinin seçimli olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Musa Çelik seçildi.

Kütahya Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel kurulun divan başkanlığını yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kılınçer, konuşmasında, sendikanın Kütahya'daki sendikal mücadelesini yakından takip ettiğini söyledi.

Kütahya'da geçmiş yıllarda yaklaşık 2 bin 500 üyeye ulaştıklarını hatırlatan Kılınçer, "Türk Eğitim-Sen'in Türkiye genelindeki üye sayısı artarken Kütahya şubemiz maalesef istenilen seviyelerde değil. Bugün gerçekleştireceğimiz genel kurulun ardından genç ve dinamik yönetimle Kütahya'da üye sayımızı yeniden artıracağımıza inanıyorum." dedi.

Genel kurulda şube başkanlığına seçilen Musa Çelik ise Türk Eğitim-Sen'in 34 yıllık geçmişiyle kamu çalışanlarının hak mücadelesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sendikacılığı yalnızca ücret pazarlığı olarak görmediklerini ifade eden Çelik, kamu görevlilerinin haklarını savunurken milli ve manevi değerlere de sahip çıkmayı temel ilke edindiklerini dile getirdi.

Çelik, Türk Eğitim-Sen'in kamu çalışanlarının hak mücadelesinde önemli kazanımlara imza attığını vurgulayarak, sendikanın adalet, liyakat ve emeğin karşılığını savunmaya devam edeceğini kaydetti.

Musa Çelik başkanlığındaki yönetim kurulunda Oktay Yavuz, Ali Kara, Erkan Çakır, Serdar Taşoğlu, Enes Eser ve Zekeriya Akkaş yer aldı.

Genel kurula, MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker, Merkez İlçe Başkanı Selman Tuğ, Kütahya Ülkü Ocakları Başkanı Veli Özdamar, parti teşkilatı üyeleri, sendika üyeleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Musa Çelik, Politika, Kütahya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musa Çelik Türk Eğitim-Sen Kütahya Başkanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
Küçük Asiye’yi yaralayan pitbull silah sayıldı Küçük Asiye'yi yaralayan pitbull silah sayıldı
Kaçırılan Erhan Karaal’ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı Kaçırılan Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Antalya kavruluyor Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı Antalya kavruluyor! Hissedilen sıcaklık 47 dereceye çıktı
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu 3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Enkazın altından mucize çıktı Beton yığınları arasında doğum yaptı Enkazın altından mucize çıktı! Beton yığınları arasında doğum yaptı

14:12
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP’den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
Ankara kulislerini karıştıran sözler: CHP'den 86 vekil ile 74 il başkanı bize katılacak
13:56
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
Yüksel Yıldırım olay kavgayı doğruladı: Sen kimsin ya, haddini bil
13:28
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan “Terörsüz Türkiye“ sürecine destek
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Terörsüz Türkiye" sürecine destek
12:26
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
Cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınan tiyatrocu tutuklandı
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:07
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek Meteoroloji uzmanı uyardı
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 14:30:00. #7.12#
SON DAKİKA: Musa Çelik Türk Eğitim-Sen Kütahya Başkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.