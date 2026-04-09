Musar'dan Orta Doğu için Tek Ses Çağrısı

09.04.2026 17:18
Slovenya Cumhurbaşkanı Musar, Gazze'deki sivil ölümleri ve çatışmalara dikkati çekti.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de sivillerin hayatını kaybetmeye devam ettiğini belirterek, Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda uluslararası topluma "tek ses olma" çağrısı yaptı.

Musar, yaptığı yazılı açıklamada, Orta Doğu'daki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini ve ABD ile İran arasında geçici ateşkes olmasına rağmen saldırganlığa ve çatışmalara tanık olduğunu ifade etti.

Lübnan halkının İsrail'in saldırılarına uğramaya devam ettiğini ve zarar gördüğünü belirten Musar, barışın sağlanmasına yönelik yaklaşımları da takip ettiğini aktardı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına da değinen Musar, şunları kaydetti:

"Gazze'de siviller öldürülmeye devam ederken, Batı Şeria'daki Filistinliler de evlerinden sürülmeye devam ediyor. Ayrıca benzeri görülmemiş tehditlere de tanık olduk, İran, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik talepleri yerine getirmezse 'köprülerin ve elektrik santrallerinin yok edileceği', hatta 'medeniyetin sonunun geleceği' dahi dile getirildi. Bu tür tehditler ciddiye alınmalıdır. Sözlerin ağırlığı vardır ve güç kullanma tehdidi uluslararası hukukla bağdaşmaz. Açık sorunlar ve anlaşmazlıklar bu şekilde çözülmemelidir."

Orta Doğu'daki gelişmelerin, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik ciddi bir tehdit olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Musar, ülkeleri "tek ses olma" konusunda konuşmaya çağırdığını vurguladı.

Musar, barışın, onurun ve güvenliğin piyasa değeri olan unsurlar olmadığını ifade ederek, "Artık yeter, medeni dünyada bunlar bölünemez ve paha biçilemezdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

