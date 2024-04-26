MÜSİAD'ın İsrail ile ticareti sürdüren işadamlarına tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MÜSİAD'ın İsrail ile ticareti sürdüren işadamlarına tepki

MÜSİAD\'ın İsrail ile ticareti sürdüren işadamlarına tepki

İstiklal Caddesi'ndeki İsrail karşıtı eylem sırasında dikkatleri çeken 'Filistin İçin Bin Genç' adlı grup, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)'nın İsrail ile ticareti sürdüren üyelerini protesto etti. Grup, kısıtlama yerine ambargo uygulanmasını talep etti ve İsrail ile işbirliği yapan şirketleri kınadı. Açıklamada, İsrail ile ilişkilerin her alanda kesilene kadar mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

26.04.2024 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) İstiklal Caddesi'ndeki İsrail karşıtı eylem sırasında ters kelepçe ile gözaltına alındıkları için dikkatleri çeken "Filistin İçin Bin Genç" adlı grup bu kez Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, MÜSİAD'ın Yenibosna'daki binası önünde açıklama yaptı. Aralarında MÜSİAD üyelerinin de bulunduğu bir grup işadamının hala İsrail'le ticareti sürdürdüğünü savunan gençler, "kısıtlama yeterli değil ambargo uygulansın" dedi.

Bazı sermaye sahiplerinin İsrail'in Filistin politikasına karşı çıkıyor görünüp ticarete devam ettiğini savunan grup basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sermaye sahipleri şirketler, Filistin halkı elektriksiz, susuz, erzaksız katledilirken İsrail'i enerji yatırımları ile aydınlatıyor, çelik ihtiyacını karşılayarak işgal evlerine, silah sanayisine destek oluyor. Erdoğan'ın halkın yoğun tepkisi, bizlerin ve bizim gibi tüm grupların ısrarlı eylemleri sonucunda aldığı kısıtlama kararı belli ki bunlara işlemiyor. Biz bu kararın yeterli olmadığını, ambargo gerektiğini söylüyoruz. Bu süreçte ise sermaye sahipleri ya ticareti aklama çabalarını sürdürüyor ya da bu ticaret bitti diye yalan söylemeye devam ediyorlar.

"BU MU FİLİSTİN'LE DAYANIŞMANIZ?"

Peki bugün neden MÜSİAD önündeyiz. Haftalar önce MÜSİAD önüne gelip Mahmut Asmalı'ya sorduk. Kendisi de tek tek üyelerini arayacağını, bu patron örgütünde İsrail'le bir ticarete izin vermeyeceğini söylemişti. Geçenlerde ise böyle bir yetkisi olmadığını, devletin icazet verdiği bir ticaretin yasal olduğu için karışmayacağını söylüyor. Bu mu sizin Filistin'le dayanışmanız? Belli ki MÜSİAD gayet samimi bir şekilde soykırımcıyla dayanışma içerisinde"

Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılan basın açıklamasında İsrail'lle ticareti sürdüğünü savundukları bazı şirketleri de kınayan eylemciler, "Burada toplanma sebebimiz Filistin direnişinin çağrısına kulak vermek demiştik. İsrail ile ticari veya siyasi işbirliği, soykırım suçuna ortak olmaktır. Soykırımın altyapısını hazırlayan şirketler ve bu şirketlerin bünyesinde bulunduğu MÜSİAD hesap vermek zorunda. Halkımızı Filistin yürüyüşüne çağırıp İsrail ile işbirliği yapmanın hesabını, o insanlara vermek zorunda" dedi.

"İSRAİL İLE İLİŞKİLER HER ALANDA KESİLENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Grup üyeleri basın açıklamasını şu ifadelerle bitirdi:

"İsrail ile işbirliği kuran her bir devlet, her bir şirket, ellerindeki kanı hamasetle, ikiyüzlülükle devlet izinleri ile temizleyemeyecekler. Biz, Filistin'in yerle bir edilmesine hizmet edenlere, soykırıma, emperyalistlere ve işbirlikçilerine bu topraklardan geçit vermeyeceğiz. Yalnızca MÜSİAD bağlantılı işbirlikçiler değil, Türkiye'de İsrail'in soykırımını besleyen hangi siyasi-ticari oluşum varsa hepsinin yakasına yapıştık, yapışacağız. Her birinin işbirlikleri devam ettiği müddetçe kapısında toplanacağız, ilişkilerin ticari diplomatik ve askeri her bir ayağı kesilene kadar mücadeleye devam edeceğiz!"

Kaynak: ANKA

İstiklal Caddesi, Kısıtlama, Filistin, İsrail, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MÜSİAD'ın İsrail ile ticareti sürdüren işadamlarına tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:50:04. #1.12#
SON DAKİKA: MÜSİAD'ın İsrail ile ticareti sürdüren işadamlarına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement