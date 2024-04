MÜSİAD\'ın İsrail ile ticareti sürdüren işadamlarına tepki

Güncel

(İSTANBUL) İstiklal Caddesi'ndeki İsrail karşıtı eylem sırasında ters kelepçe ile gözaltına alındıkları için dikkatleri çeken "Filistin İçin Bin Genç" adlı grup bu kez Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, MÜSİAD'ın Yenibosna'daki binası önünde açıklama yaptı. Aralarında MÜSİAD üyelerinin de bulunduğu bir grup işadamının hala İsrail'le ticareti sürdürdüğünü savunan gençler, "kısıtlama yeterli değil ambargo uygulansın" dedi.

Bazı sermaye sahiplerinin İsrail'in Filistin politikasına karşı çıkıyor görünüp ticarete devam ettiğini savunan grup basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sermaye sahipleri şirketler, Filistin halkı elektriksiz, susuz, erzaksız katledilirken İsrail'i enerji yatırımları ile aydınlatıyor, çelik ihtiyacını karşılayarak işgal evlerine, silah sanayisine destek oluyor. Erdoğan'ın halkın yoğun tepkisi, bizlerin ve bizim gibi tüm grupların ısrarlı eylemleri sonucunda aldığı kısıtlama kararı belli ki bunlara işlemiyor. Biz bu kararın yeterli olmadığını, ambargo gerektiğini söylüyoruz. Bu süreçte ise sermaye sahipleri ya ticareti aklama çabalarını sürdürüyor ya da bu ticaret bitti diye yalan söylemeye devam ediyorlar.

"BU MU FİLİSTİN'LE DAYANIŞMANIZ?"

Peki bugün neden MÜSİAD önündeyiz. Haftalar önce MÜSİAD önüne gelip Mahmut Asmalı'ya sorduk. Kendisi de tek tek üyelerini arayacağını, bu patron örgütünde İsrail'le bir ticarete izin vermeyeceğini söylemişti. Geçenlerde ise böyle bir yetkisi olmadığını, devletin icazet verdiği bir ticaretin yasal olduğu için karışmayacağını söylüyor. Bu mu sizin Filistin'le dayanışmanız? Belli ki MÜSİAD gayet samimi bir şekilde soykırımcıyla dayanışma içerisinde"

Türkçe, Arapça ve İngilizce yapılan basın açıklamasında İsrail'lle ticareti sürdüğünü savundukları bazı şirketleri de kınayan eylemciler, "Burada toplanma sebebimiz Filistin direnişinin çağrısına kulak vermek demiştik. İsrail ile ticari veya siyasi işbirliği, soykırım suçuna ortak olmaktır. Soykırımın altyapısını hazırlayan şirketler ve bu şirketlerin bünyesinde bulunduğu MÜSİAD hesap vermek zorunda. Halkımızı Filistin yürüyüşüne çağırıp İsrail ile işbirliği yapmanın hesabını, o insanlara vermek zorunda" dedi.

"İSRAİL İLE İLİŞKİLER HER ALANDA KESİLENE KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Grup üyeleri basın açıklamasını şu ifadelerle bitirdi:

"İsrail ile işbirliği kuran her bir devlet, her bir şirket, ellerindeki kanı hamasetle, ikiyüzlülükle devlet izinleri ile temizleyemeyecekler. Biz, Filistin'in yerle bir edilmesine hizmet edenlere, soykırıma, emperyalistlere ve işbirlikçilerine bu topraklardan geçit vermeyeceğiz. Yalnızca MÜSİAD bağlantılı işbirlikçiler değil, Türkiye'de İsrail'in soykırımını besleyen hangi siyasi-ticari oluşum varsa hepsinin yakasına yapıştık, yapışacağız. Her birinin işbirlikleri devam ettiği müddetçe kapısında toplanacağız, ilişkilerin ticari diplomatik ve askeri her bir ayağı kesilene kadar mücadeleye devam edeceğiz!"