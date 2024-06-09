Musıki Eğitim Vakfı'ndan Yed-i Sevda Konseri - Son Dakika
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Musıki Eğitim Vakfı'ndan Yed-i Sevda Konseri

Musıki Eğitim Vakfı\'ndan Yed-i Sevda Konseri

Musıki Eğitim Vakfı, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlediği 'Yed-i Sevda' konseriyle Türk Sanat Müziği'nin tınılarını şehrin kalbine taşıdı. Konserde Fikret Erkaya'nın performansı ve TEGV Adıyaman çocuk korosunun sürpriz performansı büyük beğeni topladı. Musıki Eğitim Vakfı, ayrıca 150'den fazla çocuğa eğitim bursu sağladı.

09.06.2024 17:30
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Musıki Eğitim Vakfı, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Yed-i Sevda" konserini gerçekleştirdi.

Orkestra şefliğini Mehmet Hulusi Yücebıyık'ın yaptığı ve vakfın kurucusu Fikret Erkaya'nın performans sergilediği konserde, Türk Sanat Müziğinin tınıları şehrin kalbine taşındı.

Konserin sunuculuğunu üstlenen Murat Aygen'in, koroya eşlik ederek söylediği şarkı sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Konserin sürprizi ise TEGV Vehbi Koç Vakfı Adıyaman konteyner kentinden gelen çocuk korosunun performansı oldu.

Musıki Eğitim Vakfının davetlisi olarak İstanbul'a gelen ve özel bir programla misafir edilen çocukların performansı dinleyiciler tarafından beğenildi.

Vakıftan 150'den fazla çocuğa eğitim bursu

Konserde seyircilere hitap eden Erkaya, yıllar sonra çocuklar için sahneye çıkmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

TEGV İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan da Musıki Eğitim Vakfına, çocuklara yaşattığı bu güzel deneyim için teşekkür etti.

Uralcan ayrıca Musıki Eğitim Vakfının 150'den fazla çocuğa bir yıllık eğitim bursu bağışında bulunduğunu da açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Musıki Eğitim Vakfı'ndan Yed-i Sevda Konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Musıki Eğitim Vakfı'ndan Yed-i Sevda Konseri - Son Dakika
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