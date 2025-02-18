Musk'ın Departmanı IRS Verilerine Erişim İstiyor - Son Dakika
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Musk'ın Departmanı IRS Verilerine Erişim İstiyor

Elon Musk'ın DOGE departmanının, IRS'nin hassas verilerine erişim talep ettiği iddia edildi.

18.02.2025 13:16
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ABD'li milyarder Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE), ABD Gelir İdaresinin (IRS) hassas vergi mükellefi verilerine erişim sağlamaya çalıştığı iddia edildi.

Associated Press'in (AP) ismini açıklamayan iki kaynağa dayandırdığı haberinde, DOGE'nin, IRS'nin kullandığı ve yetkililerin belirli vergi mükelleflerinin hesap bilgilerini anında görüntülemesine olanak tanıyan veri sistemine erişmeye çalıştığı öne sürüldü.

Haberde, DOGE'nin bu sisteme erişmesi halinde, Musk ve ekibinin vergi mükelleflerinin, banka kayıtları ve başka hassas bilgiler de içeren milyonlarca dosyaya ulaşabileceği belirtildi.

Öte yandan hukukçular, vergi mükelleflerine ait kayıtların hukuka aykırı şekilde yayımlanmasının, ABD vatandaşlarını hedef almak ve mahremiyetlerini ihlal etmek gibi amaçlarla kullanabileceğinden endişeleniyor.

Beyaz Saray'dan açıklama

Beyaz Saray sözcülerinden Harrison Fields, e-postayla yaptığı açıklamada, "İsraf, dolandırıcılık ve suistimal, bozuk sistemimize uzun zamandır derinlemesine kök salmış durumda. Bunları tespit etmek ve düzeltmek için sisteme doğrudan erişim gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Fields, açıklamasında, "Amerikan halkı, zorluklarla ödedikleri vergilerin hükümet tarafından nasıl harcandığını bilmeyi hak ediyor. Bu nedenle DOGE, gün yüzüne çıkardığı yolsuzlukları aydınlatmaya devam edecektir." vurgusu yaptı.

Elizabeth Warren ve Ron Wyden gibi bazı Demokrat senatörler ise IRS'nin üst düzey yetkilisi Douglas O'Donnell'a mektup göndererek, Musk ve DOGE'ye erişim izni veren tüm bildirilerin kopyalarını talep etti.

Senatörler mektupta, DOGE'nin IRS sistemlerine müdahale etmesinin vergi dönemine denk gelmesine dikkati çekerek, bu müdahalelerin vergi iadelerini belirsiz süreyle geciktirebilecek arızalara neden olabileceğinden endişelendiklerini belirtti.

Mektupta, "Bütçesini bahar zamanında yapılan ödemelere göre ayarlayan milyonlarca Amerikalı için vergi iadelerinin ödemesindeki herhangi bir gecikme mali açıdan yıkıcı olabilir." ifadesine yer verildi.

IRS, bu yıl 27 Ocak'ta başlayan vergi sezonunun son tarihi olan 15 Nisan'a kadar, 140 milyondan fazla vergi beyannamesi doldurulmasını öngörüyor.

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu (SSA) Başkan Vekili Michelle King, DOGE, kurumun veri tabanına erişim sağlamak istemesi üzerine görevini bırakmıştı.

Kaynak: AA

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