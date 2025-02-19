Musk'ın DOGE Davası Reddedildi - Son Dakika
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Musk'ın DOGE Davası Reddedildi

ABD'de mahkeme, Elon Musk'ın yönettiği DOGE'nin federal veri erişimini engelleme talebini reddetti.

19.02.2025 02:46
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NEW ABD'de federal mahkeme, milyarder iş insanı Elon Musk'ın yöneticiliğini yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) federal kurumlardaki veri sistemlerine erişmesini ve çalışanlarını işten çıkarmasını engelleme talebiyle açılan davayı reddetti.

ABD Bölge Yargıcı Tanya Chutkan, DOGE ve Musk'ın eylemlerine yönelik açılan davada kararını açıkladı.

14 Demokrat eyaletin başsavcısı tarafından açılan davaya ilişkin yazılı kararında Chutkan, söz konusu eyaletlerin DOGE'nin eylemlerini "geçici durdurma" talebi hususunda "telafisi mümkün olmayan zarar göreceklerini göstermede başarısız olduklarına" hükmetti.

Chutkan, 10 sayfalık karar metninde, " Mahkeme, DOGE'nin öngörülemeyen eylemlerinin davacılar ve birçok kurum ve sakini için önemli belirsizlik ve kafa karışıklığına yol açtığının farkındadır. Ancak davalıların davacılara telafisi mümkün olmayan zararlar verebilecek eylemlerde bulunma olasılığı yeterli değildir." ifadelerini paylaştı.

Öte yandan davacı eyaletlerin Musk'ın eylemlerinin anayasadaki Atama Maddesi'ni ihlal ettiği iddiasının "ciddi sonuçları" olduğuna dikkati çeken Chutkan, Yüksek Mahkeme'ye işaret ederek bunların anayasal çerçevede "yürütme suistimalleri" olduğunu yazdı.

Chutkan, Musk'ın, ABD yasalarına göre "önemli yetki" kullanan memurlar için anayasal zorunluluk olarak istenen başkan tarafından aday gösterilme ve ABD Senatosu tarafından onaylanma sürecinin bulunmadığına vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği ilk gün Musk liderliğindeki DOGE'yi kuran bir yürütme emri imzalamış ve bu departmana hükümetin boyutunu küçültme ve federal harcamaları kesme görevi vermişti.

Musk'ın liderliğindeki DOGE'nin, federal kurumlardaki çalışanları idari izne çıkarma veya gönüllü olarak işten ayrılmalarını teklif etme dahil bir çok kurumda Trump'ın gündemini uygulamaya sokmaya çalışması tartışmalara neden olmuş, 14 Demokrat eyaletin başsavcısı federal mahkemeye başvurarak, DOGE'nin uygulamalarının "geçici olarak" durdurulması için dava açmıştı.

Bu dava sürecinde Yargıç Chutkan'dan gelen talep üzerine, Beyaz Saray İdari İşler Ofisi Direktörü Joshua Fisher, Musk'ın hükümetteki rolüne ilişkin mahkemeye dosya sunmuş, dosyada Fisher, Musk'ın "ABD başkanına kıdemli danışmanlık" yaptığı, "Diğer tüm kıdemli Beyaz Saray danışmanları gibi Musk'ın da kendi başına hükümet adına karar almak için resmi veya fiili yetkisi bulunmadığı" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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