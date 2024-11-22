Musk'ın Eleştirisine Avustralya Hükümetinden Yanıt - Son Dakika
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Musk'ın Eleştirisine Avustralya Hükümetinden Yanıt

Avustralya Bakanı Chalmers, Elon Musk'ın yasa tasarısına yönelik iddialarını reddetti.

22.11.2024 18:47
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Avustralya Hazine Bakanı Jim Chalmers, X'in sahibi Amerikalı milyarder Elon Musk'ın, hükümetin 16 yaşın altındakilerin sosyal medyaya erişimini yasaklayacak bir yasa tasarısı ile "tüm Avustralyalıların internete erişimini kontrol etmeyi" amaçladığı yönündeki iddiasını reddetti.

Chalmers, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin dün parlamentoya sunduğu söz konusu yasa tasarısına Musk'ın eleştirisinin "şaşırtıcı olmadığını" söyledi.

Sosyal medyada yaş sınırlaması getirilmesine yönelik yasa tasarısının parlamentoda hafta başında görüşülmesi beklenirken Chalmers, "Bizim işimiz Elon Musk'ı memnun edecek bir sosyal medya politikası oluşturmak değil. Bizim işimiz çocuklar için internette gerekli korumayı sağlamaktır." dedi.

Başbakan Anthony Albanese ise Musk'ı kendisini yasaların üstünde gören ve halkla teması olmayan "kibirli bir milyarder" olarak tanımlayarak yanıt verdi.

Albanese'in yaş sınırına ilişkin yasa tasarını parlamentoya sunduklarını duyurduğu paylaşımı alıntılayan Musk, "Bu, Avustralya'daki tüm vatandaşların internete erişimini kontrol etmenin gizli bir yolu gibi görünüyor." ifadesini kullanmıştı.

Avustralya'da hükümet, çocukların sosyal medyayı kullanmaya başlaması için yaş sınırı koymayı ve platformları buna uymak konusunda sorumlu tutmaya hazırlanıyor. Yaş sınırını ihlal etmeleri durumunda sosyal medya platformlarına ceza verilmesi planlanıyor.

Musk ile Albanese arasındaki "sürtüşme"

Avustralya e- Güvenlik Ofisi, 13 ve 15 Nisan'daki bıçaklı saldırıların ardından, X kullanıcılarının saldırı görüntülerine erişiminin küresel çapta geçici süreyle yasaklanması için federal mahkemeye başvurmuştu.

Mahkeme, görüntülere erişimin geçici süreyle durdurulmasına hükmederken, bu talebi reddeden X yetkilileri Avustralya'nın "yasa dışı ve tehlikeli" yaklaşımına mahkemede karşılık verileceğini duyurmuştu.

Başbakan Albanese, saldırılara ilişkin görüntüleri kaldırmayı reddeden platforma tepki göstermiş, X'in talebe karşı mahkemede mücadele etmesine şaşırdığını belirtmişti.

Musk da mahkeme kararının ardından Avustralya yönetimini "tüm ülkelere sansür" uygulamakla suçlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Musk'ın Eleştirisine Avustralya Hükümetinden Yanıt - Son Dakika

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