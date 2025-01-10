Musk ve Weidel'den İslam Karşıtı Açıklamalar

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Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Eş Başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel, Amerikalı iş insanı Elon Musk ile X'te katıldığı canlı yayında İslam karşıtı söylemlerde bulundu.

Sosyal medya platformu X'in sahibi Musk, aşırı sağa destek çağrısı yaparak Almanya'daki seçim sürecine müdahalede bulunduğu yönünde eleştirilere hedef olurken, Weidel ile X'te canlı yayın sohbeti gerçekleştirdi.

Musk, AfD'ye destek çağrısını X'teki canlı yayında da tekrarladı. ABD halkının 5 Kasım seçiminde değişim talep ettiğini ifade eden Musk, "Almanya halkının da aynısını yapması öneriyorum. Mevcut durumdan memnun değilseniz değişim için oy kullanın. Bu yüzden de AfD'ye oy verilmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Bence sadece AfD Almanya'yı kurtarabilir. Bunda açık olalım. Nokta." dedi.

Weidel'den İslam karşıtı söylemler

Weidel, Musk'ın "İsrail hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine önce şunları söyledi:

"Orta Doğu ve İsrail'deki duruma ilişkin çok okuma yaptıkça durum daha karmaşık bir hal alıyor. Dürüst olmam gerekirse olası bir çözüm var mı diye sana sormak istedim zira, benim mütevazı görüşüme göre bir çözüm yok."

Musk'ın sorusunu "İsrail'in varlığını destekliyor musun?" şeklinde revize etmesi üzerine ise Weidel, İslam karşıtı şu söylemlerde bulundu:

"Tabii ki. Demek bunu öğrenmek istedin. İsrail'in varlığını korumalıyız. Binyamin Netanyahu geçmişte birçok hata yaptı ancak Alman toplumu olarak Yahudi hayatlarını Müslüman suçlarına karşı da korumalıyız. Onlar artık güvende değil. Mesela Berlin'deki görüntüleri gördün mü bilmiyorum ama buradaki Filistinlilerin gösterilerinden Yahudiler sokaklarda adım atamaz oldu. Şunu diyebilirim ki AfD onların koruyucusu olacak."

Weidel, İsviçre, Fransa ve Avusturya'daki Yahudilerin de büyük korku içerisinde yaşadığını, "Filistinlilerin saldırısına uğrayacaklar diye endişeli olduklarını" iddia etti.

Musk'tan "empati" vurgusu

Musk da konuya ilişkin, "Ben de İsrail'i destekliyorum ancak ölen sivillere karşı da empati duymamız gerektiğine de inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Weidel konuşmasında Avrupa Birliği (AB) politikalarını, Almanya'nın eğitim sistemi ve geçmişteki yeşil politika kararlarını eleştirdi.

"Almanya'da önde giden adayla konuşma" başlığıyla düzenlenen sohbeti 200 binden fazla kişi dinledi.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın yeni yönetiminde de yer alacak Musk, daha önce de AfD'ye destek açıklamaları yapmıştı.

Almanya'da, Musk'a yönelik tepkiler, aşırı sağcı AfD partisini öven ve bazı Avrupalı siyasetçileri de hedef alan paylaşımlarıyla başlamıştı.

Sosyal medya hesabından "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir" ifadesini paylaşan Musk, daha sonra bu desteğini genişletti.

Musk, Axel Springer medya grubuna ait Welt am Sonntag gazetesinde yayımlanan makalesinde, aşırı sağcı partiye desteğini yineleyerek "Almanya için son umut kıvılcımı." ifadesini kullandı.

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffmann, Elon Musk'ın açıklamalarıyla ülkede yapılacak genel seçimleri etkilemeye çalıştığını belirtti.

Başbakan Olaf Scholz ise Musk'ın açıklamaları karşısında sakin kalınması gerektiğini vurgulayarak, "İfade özgürlüğümüz var ve bu multi milyarderler için de geçerli. İfade özgürlüğü, doğru olmayan ve iyi siyasi tavsiyeler içermeyen şeyler söylemeye izin verildiği anlamına da gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck de Musk'a tepki göstererek, "Bay Musk, demokrasimizden elinizi çekin." çağrısında bulundu.