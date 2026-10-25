Müslim Sarı, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Kocasakal'ı sosyal medyadan tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Müslim Sarı, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Kocasakal'ı sosyal medyadan tebrik etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Müslim Sarı, İstanbul Barosu\'nun yeni başkanı Kocasakal\'ı sosyal medyadan tebrik etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ı tebrik etti. Sarı, mesajında İstanbul Barosu'nun Cumhuriyet'in, laikliğin ve hukuk devletinin güçlü bir savunucusu olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Sözcüsü Müslim Sarı, İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal'ı tebrik etti. Müslim Sarı, İstanbul Barosu'nun laiklik ve hukuk devletinin savunucusu olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Ümit Kocasakal için tebrik mesajı yayımladı.

Sarı, mesajında "İstanbul Barosu Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Ümit Kocasakal'ı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine, Anayasa'mızın değiştirilemez hükümlerine ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkma iradesi bugün her zamankinden daha kıymetlidir. İstanbul Barosu'nun Cumhuriyet'in, laikliğin ve hukuk devletinin güçlü bir savunucusu olmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk Partisiİstanbul BarosuSosyal MedyaMüslim SarıPolitikaGüncelHukukMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Galatasaray’a transferde 65 milyon Euro’luk destek Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi için olay karar Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi için olay karar
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
Çocukların elindeki tehlike Bakanlık toplatma kararı aldı Çocukların elindeki tehlike! Bakanlık toplatma kararı aldı
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın’a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
20:46
Şampiyonlar Ligi’nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro’luk bomba iddia
Şampiyonlar Ligi'nde yıldızlaşan Batrakov için 50 milyon Euro'luk bomba iddia
20:35
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
Son dakika golünde saha karıştı: Hepsi birden futbolculara koştu
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
20:16
Libya, Trump’ın sözleri nedeniyle ABD’ye protesto notası verdi
Libya, Trump'ın sözleri nedeniyle ABD'ye protesto notası verdi
20:01
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak’a tarihi ceza
Verdiği kararlarla eleştirilerin hedefi olan hakem Asen Albayrak'a tarihi ceza
19:26
Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı
Manchester United yine fark yedi, galibiyet özlemi 8 maça çıktı: Tribünler karıştı
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
19:11
Trump’tan geri adım: İran’a bugün saldırı olmayacak
Trump’tan geri adım: İran'a bugün saldırı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 20:55:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Müslim Sarı, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Kocasakal'ı sosyal medyadan tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei