Mustafa Adıgüzel'den TRT'ye Eleştiri: 'Artık Tayyip Radyo Televizyon Kurumu' - Son Dakika
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Mustafa Adıgüzel'den TRT'ye Eleştiri: 'Artık Tayyip Radyo Televizyon Kurumu'

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04.06.2025 15:17  Güncelleme: 15:27
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Mustafa Adıgüzel\'den TRT\'ye Eleştiri: \'Artık Tayyip Radyo Televizyon Kurumu\'
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CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, TRT'nin iktidarın lehine yayın yaptığını ve muhalefete yer vermediğini belirterek, bu durumu eleştirdi. Adıgüzel, TRT'nin tarafsız bir yönetim altında denetlenmesi gerektiğini vurguladı ve bu amaçla yeni kanun teklifleri verdiklerini açıkladı.

(ANKARA) - CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Bu, arkamda görmüş olduğunuz Radyo Televizyon Kurumu yazan bina maalesef artık 'Tayyip Radyo Televizyon Kurumu' haline gelmiştir. Halkın tamamından bandrol ücreti ile para toplayıp kamu kaynakları ile finanse edilip, toplumun büyük bir kısmının aleyhine ve iktidarın lehine yayın yapar hale getirmiştir. Hiçbir muhalefet milletvekilini, hiçbir muhalefet partisi genel başkanını ekranlarına almayıp; sabahtan akşama kadar iktidar vekillerini, iktidar bürokrasisini, iktidar bakanlarını ve Erdoğan'ı yayınlamaktadır. Burası maalesef Türkiye'nin Pravda'sı haline gelmiştir" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun önüne giderek bir açıklama yaptı. Adıgüzel, "Radyo Televizyon Kurumu yazan bina maalesef artık 'Tayyip Radyo Televizyon Kurumu' haline gelmiştir" diyerek hem iki tane soru önergesi hem araştırma önergesi hem de yeni bir kanun teklifi verdiklerini söyledi. Adıgüzel, şunları kaydetti:

"TRT Türkiye'nin Pravda'sı haline gelmiştir"

"Bu, arkamda görmüş olduğunuz Radyo Televizyon Kurumu yazan bina maalesef artık 'Tayyip Radyo Televizyon Kurumu' haline gelmiştir. Halkın tamamından bandrol ücreti ile para toplayıp kamu kaynakları ile finanse edilip, toplumun büyük bir kısmının aleyhine ve iktidarın lehine yayın yapar hale getirmiştir. Hiçbir muhalefet milletvekilini, hiçbir muhalefet partisi genel başkanını ekranlarına almayıp; sabahtan akşama kadar iktidar vekillerini, iktidar bürokrasisini, iktidar bakanlarını ve Erdoğan'ı yayınlamaktadır. Burası maalesef Türkiye'nin Pravda'sı haline gelmiştir. Erdoğan'ın ve AKP faşizminin medyadaki operasyon merkezi haline gelmiştir. Son günlerde belediyelerimize operasyon yapılmaktadır. Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, henüz kesinleşmiş bir yargı kararı yokken, masumiyet karinesine aykırı biçimde – hatta ortada bir iddianame bile yokken – 'suç örgütü lideri' diyerek iftira merkezi haline gelmiştir. Bu durum artık sürdürülebilir değildir, katlanılabilir de değildir. Bu yüzden biz de halkın sesine kulak vererek burası hakkında hem iki tane soru önergesi hem araştırma önergesi hem de yeni bir kanun teklifi verdik.

"Hem benden para alıcaksın, hem de benim ve ülkenin aleyhine yayın yapacaksın"

Peki bu kanun teklifinde neler var? Artık yaptığımız alışverişlerden, herhangi bir ödemeden bandrol payı alamayacaklar. Hem benden para alacaksın, hem de benim ve ülkenin aleyhine yayın yapacaksın. Geçmişte ödediğimiz bandrol ücretlerini de, faturasını ibraz etmek kaydıyla, geçmiş 10 yıl içerisindeki TRT'ye ödenmiş bütün bandrol paylarını mahkemeler yoluyla geri almanın yolunu açıyoruz. Ayrıca burayı, doğrudan iktidarın atadığı değil, tarafsız bir yönetimin yönettiği bir kuruma dönüştürüyoruz. ve burayı denetlenebilir hale getiriyoruz. Sadece yayınlarının değil, mali hesaplarının da denetlenmesi gerekiyor. Çünkü millet açlık çekerken, milyarlarca lira vadeli veya vadesiz hesaplarda tutulmuş, tahvil ve senetlere yatırılmış; adeta burası bir holding haline getirilmiştir. Burası sadece iktidarın bir operasyon merkezi değil, maalesef cemaatlerin ve tarikatların da yuvalandığı; Cumhuriyet ve Atatürk aleyhine yayınların yapıldığı bir yer haline gelmiştir. Hem soru önergeleriyle, hem araştırma önergeleriyle hem de sunduğumuz kanun teklifiyle bu duruma bir son vereceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mustafa Adıgüzel'den TRT'ye Eleştiri: 'Artık Tayyip Radyo Televizyon Kurumu' - Son Dakika

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