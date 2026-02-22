Mustafa Balbay, Ortahisar'da "Türkiye'nin Geleceği" Başlıklı Konferansta Konuştu

(TRABZON) - Ortahisar Eğitim Derneği'nin davetlisi olarak Trabzon'a gelen eski CHP İzmir Milletvekili ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, " Türkiye'nin Geleceği" başlıklı konferansta konuştu. Balbay, "Mücadele, Atatürk'ün bize bıraktığı büyük bir mirastır. Bizler, ne olursa olsun Atatürk aydınlığını benimsemiş, bu yolda mücadele etmeye karar vermiş insanlar olarak, bu mücadeleye, topluma önderlik edeceğiz. Her türlü zorluğa ve engele rağmen inançla, kararlılıkla mücadelemizi sürdürecek ve ülkemizi yeniden karanlıklardan aydınlığa çıkaracağız" dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı, 24, 25 ve 26. Dönem CHP Milletvekili Mustafa Balbay, Ortahisar Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Geleceği" konulu konferansta okurları ve sevenleri ile buluştu.

Ortahisar Belediyesi Orhan Karakullukçu Salonu'nda gerçekleştirilen "Türkiye'nin Geleceği, Cumhuriyet'in birikimi karanlığa ışıktır" başlıklı konferansa, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Belediye Başkan Yardımcıları Celal Akaç, Mustafa Özer İskender, Ernul Arslan, CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zerrin Yavuz, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, Ortahisar Belediyesi Meclis Üyeleri, Ortahisar Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selim Güner, CHP Trabzon İl Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Kaya, konferansın açılışında yaptığı konuşmada Balbay'ın, gazeteciliği, yazarlığı ve siyasetteki mücadelesiyle gerçek bir Cumhuriyet aydını olduğunu vurgulayarak, "Bu akşam Ortahisar Belediyemizde çok değerli bir misafirimizi ağırlıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır tanıdığım, parlamentoda hem Cumhuriyet Halk Partimizi hem milletimizi gururla temsil eden, sonrasında Ergenekon, Balyoz uydurma davalarında ağır bedeller ödeyen Cumhuriyet gazetesi yazarımızı, gerçek bir aydınımızı belediyemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimiz adına sevgili Mustafa Balbay'a 'Hoş geldiniz, onur verdiniz' diyorum" ifadelerini kullandı.

Ortahisar Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selim Güner de derneğin kuruluş amacını ve yaptığı çalışmaları anlattı. Derneğin, ekonomik güçlükler yaşayan üniversite öğrencilerine burs yardımı sağlamak üzere kurulduğunu belirten Güner, şu anda 107 öğrenciye burs verildiğini, bu sayıyı artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Burs kampanyasına gösterilen ilgi ve sağlanan destekler için teşekkür eden Güner, Ortahisar Eğitim Derneği olarak burs desteğinin yanı sıra toplumu bilgilendirici ve aydınlatıcı etkinlikler de düzenleyeceklerini belirterek, konferansa katılan Balbay'a teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Balbay, "Türkiye'nin Geleceği, Cumhuriyet'in birikimi karanlığa ışıktır" başlıklı söyleşisini gerçekleştirdi. Konuşmasında Türkiye gündemindeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunan Balbay, dünyada ve çevre ülkelerde yaşanan gelişmelerin Türkiye'yi derinden etkilediğini dile getirdi.

Türkiye'de hukukun bütün değerlerinden bağımsız yargı süreçlerinin yürütüldüğünü dile getiren Balbay, kendisinin de geçmişte Ergenekon ve Balyoz kumpaslarına maruz kaldığını anlattı. Aradan onca yıl geçmesine rağmen bugün de aynı yöntemin farklı şekillerde yaşandığını, hukuku hiçe sayan yargılama süreçlerinin yürütüldüğünü ve bu durumun insanlarda bir kaygı oluşturduğuna dikkati çeken Balbay, şöyle konuştu:

"Hukukun bir silah olarak kullanıldığı bir süreci yaşıyoruz"

"Aynı şeylerin tekrar tekrar yaşanıyor olmasının getirdiği bir karamsarlık duygusu var ama ne olursa olsun mücadele içindeki insanlara karamsarlık yakışmaz. Hele bizim gibi bu mücadelenin öncülüğünü yapmaya çalışan, kamuoyu önünde bunları dile getiren insanlara karamsar bakış yakışmaz. Yargının geldiği durum, Türkiye'de son yıllarda hukukun bütün değerlerinden bağımsız verilen kararlar, hukuksuzluklar herkesin malumu. Hukukun bir silah olarak kullanıldığı bir süreci yaşıyoruz. Ciddi bir hukuk birikimine sahip Türkiye bunu hak etmiyor."

Türkiye'nin geldiği noktanın kaygı verici olduğunu ancak mücadeleyi asla bırakmayacaklarının altını çizen Balbay sözlerine, şöyle devam etti:

"Ülkemizi yeniden karanlıklardan aydınlığa çıkaracağız"

"Mücadelemizi gözümüzü kırpmadan sürdüreceğiz. Mücadele, Atatürk'ün bize bıraktığı büyük bir mirastır. Evet tablo karamsar, evet kaygılıyız ama ne olursa olsun mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Yenildik, kaybettik hissine kapılmayacağız ve mücadelemizi toplumla birlikte büyüteceğiz. Bizler, ne olursa olsun Atatürk aydınlığını benimsemiş, bu yolda mücadele etmeye karar vermiş insanlar olarak, bu mücadeleye, topluma önderlik edeceğiz. Her türlü zorluğa ve engele rağmen inançla, kararlılıkla mücadelemizi sürdürecek ve ülkemizi yeniden karanlıklardan aydınlığa çıkaracağız."

"Terörsüz Türkiye" sürecini de değerlendiren Balbay, Türkiye'de terörü bitirmek için daha önce de hükümetlerin pek çok kez girişimlerde bulunduğunu, terörün bitirileceği sözlerinin verildiğini ancak terörün bitmediğini söyledi. Türkiye'de terörün bitirilmesinin, birlik ve beraberliğin sağlanmasının en temel yolunun Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaşlık tanımı ve vurgusu olduğunu savunan Balbay, 86 milyonun ortak bir gelecek ülküsü etrafında bir araya gelmesinin tek yolunun da bu yurttaşlık tanımı üzerinden mümkün olduğunu dile getirdi."

Konferansın sonunda Başkan Kaya, Balbay'a teşekkür ederek hediye verdi.

Balbay daha sonra "Ya Hep Beraber, ya Hiç" isimli kitabını okurları için imzaladı.