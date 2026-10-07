Mustafa Destici\'den şehit polis Ahmet Türkoğlu için taziye mesajı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırıda yaralanarak hastanede şehit olan polis memuru Ahmet Türkoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan polis memurumuz Ahmet Türkoğlu'nun, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehidimiz Ahmet Türkoğlu'na Cenabıallah'tan rahmet; başta kıymetli ailesi olmak üzere, Emniyet Teşkilatımıza, mesai arkadaşlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im şehidimizin makamını ali, mekanını cennet eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."