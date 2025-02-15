Mustafa Kahtalı'nın Cenaze Töreni Detayları Açıklandı - Son Dakika
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Mustafa Kahtalı'nın Cenaze Töreni Detayları Açıklandı

Mustafa Kahtalı\'nın Cenaze Töreni Detayları Açıklandı

Antalya'da hayatını kaybeden Mustafa Kahtalı'nın cenaze töreni, Uncalı Kent Mezarlığı'nda başlayacak. Cenaze, Adıyaman'a gönderilecek ve burada Kahta'da son yolculuğuna uğurlanacak.

15.02.2025 09:07  Güncelleme: 09:11
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Antalya'da yaşamını yitiren Mustafa Kahtalı'nın cenaze töreninin detayları belli oldu. Kahtalı için bugün saat 14.00'te Uncalı Kent Mezarlığı'nda gerçekleştirilecek son işlemlerin ardından, sevenlerinden helallik alınacak ve uçakla Adıyaman'a gönderilecek. Kahtalı'nın cenazesi yarın saat 09.30'da Adıyaman Havalimanı'nda karşılanacak. Saat 11.00'de Kahta'da, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde cenaze töreni gerçekleştirilecek. Kahta Çağrı Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası sanatçının cenazesi, Kahta Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Haber Alparslan ÇINAR-Kamera Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Adıyaman, 3-sayfa, Antalya, Güncel, Kahta, Son Dakika

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