(İZMİR) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölümünün 103. yılında, İzmir'de anıldı. Anma programında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bir annenin evladını gözyaşlarıyla vatanına emanet edişidir bu hikaye. O yüzden, 'Bir anne dünyayı değiştirebilr' sözü en çok size yakışır Zübeyde Annemiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın ölümünün 103. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda gerçekleştirilen programa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanı sıra; CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile ilçe belediye başkanları ve CHP ilçe başkanları katıldı.

Tugay: "'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözü en çok size yakışır"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, "Bugün burada, İzmir'imize oğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilmiş değerli bir anneyi saygıyla, minnetle ve derin bir vefa duygusuyla anmak için toplandık. Zübeyde Anne... Siz sadece bir çocuğu büyütmediniz. Onu, bir milletin kaderi olacak şekilde yoğurdunuz, işlediniz ve bu vartana emanet ettiniz. Göçlerle, yoksulluklarla, yangınlarla ve cephe yollarıyla örülü bir ömürde; acıyla, sabırla, korkuyla ama en çok da umutla yürüdünüz. Bir annenin evladını gözyaşlarıyla vatanına emanet edişidir bu hikaye. O yüzden, 'Bir anne dünyayı değiştirebilr' sözü en çok size yakışır Zübeyde Annemiz" dedi.

"Cumhuriyetimizin laikliğine, eşitliğine ve barış idealine sahip çıkıyoruz"

İzmir'in Atatürk'ün emanetlerine sahip çıktığını söyleyen Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu... Adı bile 'ana' olan bu toprakların binlerce yıllık çilesinden süzülen en güçlü kanıtı sizsiniz. Bu nedenle, her türlü eşitsizliğe ve ayrımcılığa, her türlü karanlığa karşı durmak görevdir bizim için. Bu sözü Zübeyde Annemizin huzurunda bir kez daha veriyoruz. Cumhuriyet değerlerini bir yaşam biçimi haine getirmiş, aydınlık duruşuyla, yurtsever, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü olmayı hak etmiş İzmir'in onurlu kimliği vardır. Zübeyde Anne... Eğer bugün aramızda olup 'Bu ülke, size emanet ettiğimiz değerlere sahip çıkıyor mu' deseydiniz biz size, 'Evet. Cumhuriyetimizin laikliğine, eşitliğine, bilimine, sanatına, kadınına, çocuğuna ve insanına ve barış idealine sahip çıkıyoruz' derdik. Ama biliyoruz ki anmak ve söylemek yetmez. Anlamak ve gereğini yapmak zorundayız. Siz oğlunuza yazdığınız mektupta bir annenin yüreğini tarihe mühürlediniz. Bu ruh, bu ülkeyi var eden ruhtur. İzmir onun için Zübey Hanım'dır, Mustafa Kemal Atatürk'tür, cumhuriyet değerlerini yaşayan ve yaşatan kenttir. Öyle kalacaktır. Huzurla uyu Zübeyde Annemiz. Her zaman kalbimizdesin."

Güç: "Zübeyde Annemizin mezarının bu şehirde olması tesadüf değildir"

CHP İzmir İl Başkanı Güç de İzmir'in kurtuluş mücadelesindeki önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bugün bu toprakların hangi bedellerle vatan olduğunu hatırlamak için buradayız. Milli mücadele; bu milletin yoklukla, işgalle, mutsuzlukla sınandığı ama asla teslim olmadığı bir direniş destanıdır. Cephede savaşan asker kadar evladını gözyaşıyla ama dimdik bir yürekle uğurlayan annelerin destanıdır. Züneyde Annemiz, o destanın en büyük sembolüdür. O yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi değildir. O, Anadolu'nun her köşesinde oğlunu vatanına emanet eden, acısını içine gömen bütün annelerin adıdır. Bir anne düşünün, evladını milletine emanet ediyor. Bu, dünyada çok az milletin yazabildiği bir fedakarlık hikayesidir. İzmir, milli mücadelenin en ağır yaralarını almış ama en güçlü ayağa kalkışını da yaşamış bir şehirdir. İşgalle sınanmış, kurtuluşla ayağa kalkmış bir şehirdir. Bugün Zübeyde Annemizin mezarının bu şehirde olması tesadüf değildir. Çünkü İzmir, direnişin, yeniden doğuşun ve annelerin duasıyla yoğrulmuş bir kentin adıdır. Bugün burada sadece Zübeyde Annemizi değil, evladını toprağa veren bütün anneleri ve aziz şehitlerimizi de anıyoruz. Bu topraklar, anaların duasıyla ayakta durmuştur. Bayrağımız, onların yüreğinde taşıdıkları fedakarlıkla dalgalanmıştır. Rahat uyu Zübeyde Anne. Millete emanet ettiğin evlat, bu memleketin dağlarında ovalarında, sokaklarında hala yaşıyor. Her gençte, her umutta her biz başaracağız diyen yürekte yeniden filizleniyor. Bu ülkeyi emanetine yakışır şekilde adaletle kardeşlikle, umutla büyütmeye devam edeceğiz."

Ünsal: "Hatırasını sadece bir mezar taşında değil, her yürekte yaşatıyoruz"

Programda konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Ünsal, "Zübeyde Hanım, sadece Mustafa Kemal'in annesi değil, bundan çok daha fazlasıydı. O, yokluklar içinde dimdik duran, evladına vatan sevgisini, onuru ve mücadeleyi öğreten bir Türk annesiydi. Zübeyde Hanım, Karşıyaka'nın topraklarında ebedi istirahatinde. Biz, onun hatırasını sadece bir mezar taşında değil, her sokakta her yürekte yaşatıyoruz. Her 14 Ocak'ta olduğu gibi bu yıl da Zübeyde Hanım'ı rahmet minnet ve sevgiyle anıyoruz. Onun yetiştirdiği evlat. Bir milletin kaderini değiştirdi. Biz de onun mirasına sahip çıkarak cumhuriyetin ışığında yürümeye devam edeceğiz" dedi.