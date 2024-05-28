Mustafa Kutlu Üsküdar'da okurlarıyla buluştu - Son Dakika
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Mustafa Kutlu Üsküdar'da okurlarıyla buluştu

Mustafa Kutlu Üsküdar\'da okurlarıyla buluştu

Ünlü yazar Mustafa Kutlu, Üsküdar'da düzenlenen imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi. Kutlu, yeni eseri 'Başkanın Adamları'nı imzalayarak okurlarıyla sohbet etti. Etkinliğe katılan yüzlerce okur, kitaplarını imzalatmak için sıraya girdi. Mustafa Kutlu'nun hikaye, deneme, inceleme ve çocuk kitabı türünde 50'ye yakın eseri bulunuyor ve 'Uzun Hikaye' kitabı sinemaya uyarlanmıştır. Ayrıca Kutlu, eserleriyle birçok ödüle layık görülmüş ve 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer bulunmuştur.

28.05.2024 20:41
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Ünlü hikaye ve deneme yazarı Mustafa Kutlu, Üsküdar'da gerçekleşen imza etkinliğinde okurlarıyla bir araya geldi.

"Başkanın Adamları" adlı yeni eseri geçen hafta piyasaya sürülen Kutlu, Üsküdar'daki 1727 Kitap Kafe'de sevilen kitaplarını okurları için imzaladı.

Yaklaşık 3 saat süren etkinliğe katılan yüzlerce okur, kitaplarını imzalatmak ve Kutlu ile sohbet etmek için sıraya girdi.

Hikaye, deneme, inceleme ve çocuk kitabı türünde 50'ye yakın eseri bulunan Mustafa Kutlu'nun "Uzun Hikaye" kitabı, 2012'de sinemaya uyarlandı.

Eserleriyle çok sayıda ödüle layık görülen usta yazar, 2016'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü.

Kaynak: AA

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