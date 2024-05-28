Mustafa Okuyucu, Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika
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Mustafa Okuyucu, Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Mustafa Okuyucu, Turkish Open WAKO Dünya Kupası\'nda altın madalya kazandı

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonası'nda 94 kiloda altın madalya kazanan Mustafa Okuyucu, Türkiye'ye madalyayla dönmenin gururunu yaşıyor. Batmanlı sporcu, başarısını Batman halkına armağan ettiğini belirtti.

28.05.2024 13:33
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İstanbul'da 15-19 Mayıs'ta düzenlenen Uluslararası Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonası'nda kürsünün zirvesinde yer alan Mustafa Okuyucu, Türkiye'ye madalyayla dönmenin gururunu yaşıyor.

Batman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Yurdum Spor Kulübü adına, İstanbul'da gerçekleştirilen, 50 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonasına katılan Batmanlı sporcu Mustafa Okuyucu (43), 94 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Başarısıyla kürsüde ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmanın gururunu yaşayan milli sporcu Okuyucu, altın madalya kazanmaktan mutluluk duyuyor.

Okuyucu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 yaşındayken kendisini koruma amacıyla kick boksa başladığını söyledi.

Bu branşla ilgilenmeye başladıktan 20 gün sonra İstanbul'da düzenlenen bir müsabakada üçüncü olduğunu belirten Okuyucu, "Derece elde edince bu işi yapabileceğimi, çalışınca başarılar elde edebileceğimi gördüm. Daha sonra katıldığım ulusal müsabakalarda 3 kez üst üste Türkiye şampiyonu oldum." dedi.

Okuyucu, milli sporcu olarak Portekiz ve Almanya'da da uluslararası müsabakalarda yarıştığını anlatarak, son olarak İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Turkish Open WAKO Dünya Kupası Şampiyonasına katıldığını ifade etti.

"4 rakibim vardı. 2 rakibim karşıma çıkmadı. Dünya şampiyonu oldum, çok mutluyum. Bu madalyayı Batman halkına armağan ediyorum." diyen Okuyucu, bu başarıya yenilerini eklemek için çalışmaları sürdürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mustafa Okuyucu, Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı - Son Dakika

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