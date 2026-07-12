15 Temmuz Şehitleri Şehzadebaşı'nda Anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitleri Şehzadebaşı'nda Anıldı

15 Temmuz Şehitleri Şehzadebaşı\'nda Anıldı
12.07.2026 21:03
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TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, ağabeyi şehit İlhan Varank başta olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitleri için Şehzadebaşı Camii'nde düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okunduğunu ve dualar edildiğini belirtti.

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın ağabeyi 15 Temmuz Şehidi Prof. Dr. İlhan Varank ve tüm şehitler için Şehzadebaşı Camii'nde anma programı düzenlendi. Burada konuşan TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "Bu sene de başta şehidimiz İlhan Varank olmak üzere bütün şehitlerimize arkalarından birer Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek için bir araya geldik. Bizim hafızalarımızda hala bu darbe girişimi taze. 10'uncu sene-i devriyesi olmasına rağmen o gece milletine düşman bir güruhun nasıl bu ülkeyi ele geçirmek için bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin içerisine yerleşmiş hainler vasıtasıyla ne büyük bir zulme imza attıklarını hatırlıyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişiminde Saraçhane'deki İBB binasının önünde şehit düşen Yıldız Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Varank başta olmak üzere tüm 15 Temmuz şehitleri için Şehzadebaşı Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlid programı düzenlendi. Programa, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin aralarında olduğu siyaset, iş, sanat ve spor dünyasında çok sayıda isim katıldı.

'BU VATANI SAVUNMAK, BU MÜCADELEYİ VERMEK KOLAY BİR İŞ DEĞİL'

TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, "15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu sene-i devriyesi. Her sene biz şehitlerimizi de anmak maksadıyla burada Şehzadebaşı Camii'nde Kur'an okuyoruz, dualar ediyoruz. Bu sene de başta şehidimiz İlhan Varank olmak üzere bütün şehitlerimize arkalarından birer Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek için bir araya geldik. Bizim hafızalarımızda hala bu darbe girişimi taze. 10'uncu sene-i devriyesi olmasına rağmen o gece milletine düşman bir güruhun nasıl bu ülkeyi ele geçirmek için bu ülkenin silahlı kuvvetlerinin içerisine yerleşmiş hainler vasıtasıyla ne büyük bir zulme imza attıklarını hatırlıyoruz. O gece milletimiz gerçekten büyük bir cesaret göstererek bu darbeye karşı durdu, sokaklara çıktı, tankların önüne çıktı. O silahların karşısına dikildi ve bu ferasetleriyle, bu cesaretleriyle de bu darbenin karşısına geçmiş oldular. Bu vatanı savunmak, bu mücadeleyi vermek kolay bir iş değil. O gün şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Biz bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. O gün gazi olmuş bütün kardeşlerimize borçlandığımızın da farkındayız" dedi.

'ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ'

Varank, "Her sene onları anmak maksadıyla ama bir yandan da çocuklarımıza, evlatlarımıza o günün ne kadar önemli bir gün olduğunu, bu vatanı bu vatana sahip çıkmanın ne kadar önemli bir iş olduğunu göstermek için bu cemiyeti düzenliyoruz. Bizim ailemiz açısından kendi can paremizi bu hadisede şehit vermek bizim açımızdan ekstra bir acı. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Ama biz aile olarak da şunun bilincindeyiz. Biz inanıyoruz ki insanoğlunun kazanabileceği en yüce makam şehitlik makamı. Bizim rahmetli ağabeyimiz de işte bu vatan uğruna o gece sokağa çıkarak hemen burada Şehzadebaşı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde darbecilerle mücadele ederken şehit oldu. Biz ailemizden bu cesareti gösteren ve bu imanla sokağa çıkan ve şehit olan bir ağabeyimizin olmasından elbette gurur duyuyoruz. Her zaman duamızda da şunu dile getiriyoruz: Rabb'im bizlere de bu feraseti versin, bu cesareti versin. Elbette biz ülkemizde bu sıkıntıları yaşamak, bir daha bu acı hadiselerle karşılaşmak istemiyoruz ama bir sıkıntı olduğunda, bir ihtiyaç olduğunda da Rabb'im inşallah bizlere de bu cesareti göstersin, bu feraseti göstersin diye dua ediyoruz. 15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesinde biz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 15 Temmuz Şehitleri Şehzadebaşı'nda Anıldı - Son Dakika

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