Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mustafa ve Wadephul'dan Batı Şeria ve Gazze Üzerine Görüşme

13.03.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Başbakanı Mustafa ve Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Batı Şeria ve Gazze ateşkesini ele aldı.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmeyi amaçlayan politika ve uygulamaları ile Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını ele aldı.

Filistin Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Mustafa ile Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'un telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede Mustafa'nın, Filistin halkının çektiği acıları sona erdirmek ve yeniden yapılanma sürecini hızlandırmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararına dayalı olarak Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planının ikinci aşamasının hızla uygulanması gerektiğini vurguladığı kaydedildi.

Wadephul'un da, ülkesinin İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmeyi amaçlayan İsrail politikaları ve uygulamalarını reddeden tutumunu teyit ettiği aktarıldı.

Mustafa'nın Almanya'nın İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına karşı tutumunu takdir ettiği ifade edildi.

İsrail güvenlik kabinesi, Batı Şeria'nın ilhakının önünü açacak bir dizi kararı onayladı

1995 tarihli İkinci Oslo Anlaşması'na göre Batı Şeria, tamamen Filistin yönetimindeki "A Bölgesi", Filistin sivil idaresi ve İsrail güvenlik kontrolündeki "B Bölgesi" ve tamamen İsrail kontrolündeki "C Bölgesi" olmak üzere üçe ayrılıyor. "C Bölgesi", Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 61'ini kapsıyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, 8 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde İsrail'in "denetim ve kontrol faaliyetlerini" artıran bir dizi kararı onayladığı belirtilmişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre bazı kararlar, El Halil'deki mevcut düzenlemeleri de etkiliyor.

Buna göre, Harem-i İbrahim Camisi ve çevresindeki planlama ile inşaat yetkilerinin, 1997 El Halil Anlaşması'na aykırı şekilde belediyeden alınarak İsrail Sivil İdaresine bağlı kurumlara devredilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplum, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'yı işgal altındaki Filistin toprağı olarak kabul ederken İsrail'in Yahudi yerleşim faaliyetleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Filistin, Almanya, Güncel, Gazze, Son Dakika

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İran’a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız İran'a desteklerini ilan edip meydan okudular: Tüm gelişmelere hazırlıklıyız
Çok yazık oldu A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin’e mağlup Çok yazık oldu! A Milli Kadın Basketbol Takımı, Arjantin'e mağlup
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
Futbol efsanesinden Trump’a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı Futbol efsanesinden Trump'a: Savaşa karar veren başkan cepheye ilk giden olmalı
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi

21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:26
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
New York Belediye Başkanının verdiği iftar ABD siyasetini birbirine kattı
20:20
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü Üreticilerden çağrı var
Pazarda 70 lira ama yüz binlercesi tarlada çürüdü! Üreticilerden çağrı var
20:15
Bağdat’ta havalimanına İHA saldırısı
Bağdat'ta havalimanına İHA saldırısı
19:04
Canlı anlatım: Goller üst üste Fenerbahçe kabus yaşıyor
Canlı anlatım: Goller üst üste! Fenerbahçe kabus yaşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 21:45:22. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.