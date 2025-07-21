Mustafakemalpaşa'da Çalılık Yangını Söndürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Sütçüler Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa Belediyesi ve Karacabey Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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