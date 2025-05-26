Mersin'in Mut ilçesinde "Gülelim Güldürelim" tiyatro oyunu sahnelendi.
Şafak Küçük'ün yönetmenliğini üstlendiği oyun, Mut Halk Eğitimi Merkezinin konferans salonunda izleyiciyle buluştu.
Tiyatro Muallim Topluluğunca sahnelenen oyun, seyircilere keyifli anlar yaşattı.
Oyundan elde edilen gelirle, kırsaldaki okullara kütüphane kurulması amaçlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Mut'ta Tiyatro Oyunu: 'Gülelim Güldürelim' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?