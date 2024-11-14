Müteahhit Depremde Suçsuz Olduğunu İddia Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Müteahhit Depremde Suçsuz Olduğunu İddia Etti

Müteahhit Depremde Suçsuz Olduğunu İddia Etti

Kahramanmaraş'ındaki Ebrar Sitesi B blok müteahhidi, depremin yıkımında sorumluluğu olmadığını savundu.

14.11.2024 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde yıkılarak 111 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi B bloğun müteahhidi Tevfik Tepebaşı (81), duruşmada suçsuz olduğunu belirtip, beraatini talep ederek, "5.5-6 şiddetinde bir deprem öngörülerek yapılan binamız, 7.7 şiddetindeki depreme dayanmayarak yıkılmıştır. Benim bu binanın yıkılmasından dolayı hiçbir sorumluluğum yoktur" dedi.

Yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Siteleri'nde yıkılan binalardan biri olan B Blok ile ilgili 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisleri istenen 2'si tutuklu, 1'i firari 6 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklardan Salih Tepebaşılı (54) ile ölenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Atilla Öz (62) ile Tevfik Tepebaşı ise bulundukları cezaevlerinden SEGBİS sistemiyle mahkeme salonuna bağlanırken, diğer tutuksuz sanıklar Meliha Teker (63) ile Tevfik Tepebaşı'nın damatları Ahmet Doğan ile hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Mustafa Timurbanga (55) ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada müteahhit Tevfik Tepebaşı, müteahhit olmadığını ve inşaattan anlamadığını söyledi. Depremden 5 ay sonra çıkan yönetmeliğin, müteahhitleri yaptıkları binadan dolayı 15 yıl sorumlu tutuğunu ve bunun göz önüne alınması gerektiğini kaydeden Tepebaşı, "Binanın hem tapusu hem de yapı kullanım izin belgesi vardır. Bir müteahhitlik söz konusu değildir. 5.5-6 şiddetinde bir deprem öngörülerek yapılan binamız, 7.7 şiddetindeki depreme dayanmayarak yıkılmıştır. Benim bu binanın yıkılmasından dolayı hiçbir sorumluluğum yoktur. Bunların göz önüne alınarak beratimi talep ediyorum" dedi.

Diğer sanıklar Atilla Öz ile Salih Tepebaşılı da suçlamaları reddetti. Müşteki avukatları ise sanıkların olası kasttan yargılanmasını talep ederken, sanık avukatları da soruşturma ve dava sürecinde alınan bilirkişi raporların hüküm kurmaya elverişli olmadığını, bu nedenle yeni rapor alınmasını ve tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip davayı 23 Ocak 2025'e erteledi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Politika, Tepebaşı, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müteahhit Depremde Suçsuz Olduğunu İddia Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:54 Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 19:21:23. #1.12#
SON DAKİKA: Müteahhit Depremde Suçsuz Olduğunu İddia Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.