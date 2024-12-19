Muzaffer Soykan'ın 10 bin pul koleksiyonu

Güncel

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki emekli memur Muzaffer Soykan'ın yaklaşık 53 yıldır biriktirdiği posta pullarından oluşan koleksiyonunda, 70 ülkeye ait 10 bin pul yer alıyor.

Çocukken babasının çalıştığı kuruma gelen postaların üzerindeki pulları keserek biriktirmeye başlayan Soykan, merakının artmasıyla farklı ülkelerin pullarını da koleksiyonuna katmaya başladı.

Koleksiyoner arkadaşları, gurbetçi tanıdıkları ve yurt dışı ziyaretleri sayesinde 70 ülkenin pulunu biriktiren Soykan, pulların basılmasına neden olan hikayeleri de öğreniyor.

"Her pulun ayrı bir anlamı, ifadesi var"

Koleksiyoner Muzaffer Soykan, AA muhabirine, yaşına rağmen pullara olan merakının fazla olduğunu söyledi.

Pul koleksiyonunun güzel bir uğraş olduğunu ifade eden Soykan, şöyle konuştu:

"Yıllar içinde bir iş için gittiğim Hollanda'da edindiğim dostlarla Şili, Arjantin, Vietnam gibi ülkelere giden arkadaşlar ve koleksiyonerlerle irtibatım oldu. Bunlardan edindiğim pulları küçük defterlere eklemeye başladım. Daha sonra PTT Develi Şubesine abone oldum ve seri pullar almaya başladım. Halen de devam ediyorum. Her pulun ayrı bir anlamı, ifadesi var. Mutlaka bir şeyler anlatıyordur. Çok renkli ve güzel bir iş. Herkese tavsiye ederim."

"Yaklaşık 70 ülkenin pulu var"

Soykan, pul biriktirmeye 14 yaşında başladığını, pulculuğa artık eskisi kadar merak duyulmadığını dile getirdi.

Koleksiyon için biriktirilen pulların özel olduğunu aktaran Soykan, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 70 ülkenin pulu var. Hollanda, Almanya, Şili, Arjantin, Amerika, Rusya, Vietnam, Libya, Güney Afrika, Norveç, Finlandiya, Polonya, Macaristan, İsveç, İngiltere, Romanya, Pakistan, Nepal ve Suriye gibi ülkelerin pulları var. Avrupa ülkelerinin tamamı mevcut. Bu çok güzel, renkli bir kültür. Anlamak, okumak gerekiyor. Niçin basılmış, ne anlam ifade ediyor bunları görebiliriz. Bazı pullara bakınca sizi geçmişe götürür. Koleksiyonumda yaklaşık 10 bin pul var. Ülkelerin birden fazla pulu bulunuyor ve seri haldeler. Bunu torunuma, oğluma, kızıma bırakmayı düşünüyorum."