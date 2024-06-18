Müzisyen Mehmet Ali Aslan, Gazze'deki Soykırıma Dikkat Çekmek İçin Yeni Eserini Yayınladı

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Müzisyen Mehmet Ali Aslan, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek için seslendirdiği "Gazze Kalbim" adlı yeni eserini YouTube üzerinden dinleyicilerinin beğenisine sundu.

Sözleri Aslan'ın yanı sıra Ali Emre'ye ait olan eserin müziğini de Mehmet Ali Aslan yaptı.

Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 aydır Gazze'de bir soykırım yaşandığını belirterek, "Gecemiz gündüzümüz Gazze oldu. Vicdanımız başka bir şeyle ilgilenmeyi, başka bir meseleye yönelmeyi, sanki hiçbir şey olmamış gibi yaşamayı kabul etmiyor. Her gün tanık olduğumuz katliamların sıradanlaşıp, normalleşmesinin insani duygularımızı yitirmek anlamına geleceğinin farkındayız. Hal böyleyken sözlerimizin Gazze'yi anlatması, terennümlerimizin Gazze ile başlaması, melodilerimizin Gazze için yazılmasından daha doğal ne olabilir ki?" dedi.

"Sanat, vicdanın kalesi olmalıdır"

Sanatın hayata ve duygulara tanıklık ettiğine işaret eden Aslan, şunları kaydetti:

"Bütün bu yaşananları görmeyen, Gazze'nin çığlığına sessiz kalan, tüm canlıları yok etmeye ayarlı İsrail'in arşı titreten zulmüne tepkisiz kalan bir sanatın kıymeti olur mu? Sanat, vicdanın kalesi olmalıdır. Son zamanlarda Filistin için yaptığımız eserler bu bakış açısından kaynaklanan bir sorumluluk bilincinin yansımasıydı. 'Gazze Kalbim' de bu duygular içinde ortaya çıktı. Soykırıma rağmen orada büyük bir mücadele, azim, sabır, adanmışlık, fedakarlık ve cesaret var. Adeta bir mektep Gazze. En güzel öğretmen. 'Gazze Kalbim', bu yüzden imaja dayalı güzellik algısının geçiciliğine işaret edercesine Gazze'ye 'kainatın güzeli' diye sesleniyor."

Eserin klibinde ise Gazze'de Mahmoud Abu Hamda tarafından yapılan çekimler kullanıldı.