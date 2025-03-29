Myanmar'da Büyük Depremler, Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Myanmar'da Büyük Depremler, Acil Yardım Çağrısı

Myanmar'da meydana gelen depremler sonrası askeri hükümet, uluslararası toplumdan acil yardım istedi.

29.03.2025 01:16
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Myanmar'da meydana gelen 7,7 ve 6,7 büyüklüğündeki depremler sonrası askeri hükümet, uluslararası topluma acil yardım için çağrıda bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, askeri hükümet son açıklamasında, depremler nedeniyle uluslararası toplumdan acil yardım talep etti.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ilk etapta 6,4 olarak açıkladığı ikinci depremin büyüklüğünü 6,7 olarak güncelledi.

USGS, ölü sayısının 1000'i aşabileceği tahmininde bulundu.

Depremler ülkede büyük yıkıma yol açarken, can kaybının artmasından endişe ediliyor.

Tayland basınındaki haberlere göre, Myanmar'daki depremler bu ülkede de hissedildi ve başkent Bangkok'ta inşaat halindeki bir gökdelenin çökmesi sonucu 7 kişi öldü.

Yardım ve dayanışma mesajları

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, depremlerin neden olduğu can kayıpları ve zarardan dolayı derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Myanmar ve Tayland halklarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'teki açıklamasında, depremler sebebiyle ABD'nin Myanmar'a yardım sağlayacağını belirterek, "Gerçekten kötü bir durum ve yardım edeceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar ve Tayland halklarına taziye dileklerini ileterek, "BM sistemi, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak için bölgede seferber olmuş durumda." bilgisini verdi.

Bölge ülkelerinin liderleri ve üst düzey yetkilileri, X sosyal medya platformu üzerinden taziye ve destek mesajları yayımladı.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 2025 Dönem Başkanı ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim, paylaşımında, "Malezya, komşularımız ve ASEAN üyesi ülkelerle tam dayanışma içindedir." ifadesini kullandı.

Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto, iki ülke halkına başsağlığı diledi ve "Endonezya, etkilenen bölgelerdeki iyileştirme çalışmalarına destek vermeye hazır." dedi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, paylaşımında, "Myanmar ve Tayland'daki deprem sonrası gelişmeleri endişeyle takip ediyorum. Herkesin güvenliği ve esenliği için dua ediyorum. Hindistan, her türlü yardımı sağlamaya hazır." ifadesini kullandı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, deprem nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade ederek, bölgesel ve insani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon içinde olduklarını belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Myanmar, Tayland ve komşu ülkeleri vuran yıkıcı deprem nedeniyle derin üzüntü içindeyiz. Düşüncelerimiz ve dualarımız etkilenen herkesle." ifadesi kullanıldı.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da depremde hayatını kaybedenlere yönelik taziye mesajı yayımladı.

Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında dün 7,7 ve 6,7 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Myanmar'da ilk belirlemelere göre 144 kişinin öldüğü, 730'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Myanmar'da Büyük Depremler, Acil Yardım Çağrısı - Son Dakika

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