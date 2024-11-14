Nablus'ta 2 çocuk İsrail ateşiyle yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında Filistinli 2 çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesine baskın düzenlendi.

İsrail askerleri baskın sırasında Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz ve ses bombasının yanı sıra gerçek mermi de kullandı.

Bu sırada 15 yaşındaki Filistinli 2 çocuk İsrail askerlerinin kurşunlarıyla yaralandı.

Üst bacak bölgesinden yaralanan çocuklar, hastaneye kaldırıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 783 Filistinli hayatını kaybetti.