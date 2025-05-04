Nablus\'ta İsrail Baskını: 3 Filistinli Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, biri çocuk 3 Filistinliyi yaraladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Eski Şehir bölgesine baskın gerçekleştirdi.

El-Hıttin Caddesi üzerinde konuşlanan askerler, kendilerine karşı koymaya çalışan Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, bir çocuğun gerçek, 2 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı, 3 kişinin darbedildiği, 40 kişinin ise göz yaşartıcı gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.