Nablus'ta İsrail Saldırısında 1 Filistinli Öldü

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine saldırısında 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, saldırgan İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Akraba kasabasına baskın düzenleyerek Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açtı.

Saldırıda göğsünden yaralanan bir Filistinli hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda ölen Filistinlinin 24 yaşındaki Muin Subhi Muhammed Asfar olduğu bilgisini paylaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.