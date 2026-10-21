Nablus'ta İsrailliler iki saldırıda 2 Filistinli yaraladı, biri kurşunla vuruldu - Son Dakika
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Nablus'ta İsrailliler iki saldırıda 2 Filistinli yaraladı, biri kurşunla vuruldu

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Nablus'ta İsraillilerin düzenlediği iki ayrı saldırıda biri gerçek mermiyle vurulan, diğeri kovalamacada aracı devrilen 2 Filistinli yaralandı. Yaralıların sağlık durumu bilinmezken, zeytin hasadı sezonuyla Batı Şeria'da saldırılar artıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde düzenlediği iki ayrı saldırıda, biri gerçek mermiyle vurularak, diğeri ise kovalama sırasında aracının devrilmesi sonucu olmak üzere 2 Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Nablus vilayetinin güneyindeki Beyta ile Akraba beldeleri arasında Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler bir Filistinlinin aracına saldırdı.

İsraillilerin takip ettiği aracın kovalamaca sırasında devrilmesi sonucu sürücü, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus kenti yakınlarındaki Usarin beldesinde 40 yaşındaki bir Filistinlinin elinden gerçek mermiyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, Kızılay ekiplerinin yaralıyı sağlık merkezine nakletmek için çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Yerel kaynaklar, bu kişinin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Usarin beldesine düzenlediği baskın ve saldırı sırasında yaralandığını aktardı.

Her iki yaralının da sağlık durumlarına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla birlikte Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve arazilerine yönelik saldırılarında artış gözleniyor.

Saldırılar; çiftçilere saldırmayı, onların tarlalarına erişimini engellemeyi, ürünleri çalmayı ve zeytin ağaçlarını tahrip etmeyi kapsıyor.

Kaynak: AA
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