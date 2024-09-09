Ayşenur Eygi'nin Ölümü Gündemde

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Nablus Valisi Gassan Daglas, ABD'nin İsrail- Filistin Özel Temsilcisi Hadi Amr ile Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta beldesinde İsrail askerleri tarafından öldürülmesini görüştü.

Nablus Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Daglas, ABD'nin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Amr ve ABD Filistin İşleri Bürosu Başkanı Hans Wechsel'e Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesine ilişkin bilgi verdi.

Daglas, Türk aktivist Eygi'nin öldürülmesine ilişkin İsrail anlatısının incelenmesi gerektiğine vurgu yaparak, Filistin halkının özgürlüğünü elde etme hakkını güvence altına alan uluslararası kararların uygulanması için daha fazla baskı yapılması gerektiğini belirtti.

Nablus Valisi, ABD'li yetkililere, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları ve askeri kontrol noktaları nedeniyle Filistinlilerin maruz kaldığı sıkıntılardan bahsetti.

İsrail'in kısıtlayıcı uygulamaları ve yerleşimci şiddetine işaret eden Daglas, bu durumun ekonomi, sağlık ve sosyal iletişim üzerinde ciddi etkiler bıraktığını aktardı.

"Filistinliler, çocukları ve aileleri için güvenli ve istikrarlı bir hayat ümit ediyor." diyen Daglas, "Barışa, iki devletli çözüme ve Filistin'un dünyanın geri kalanı gibi bağımsız bir devlet kurma hayaline inanıyoruz ancak yerleşim ve aşırılık bu hayalin gerçekleşmesine engel oluyor." ifadesini kullandı.

"Bugün Ayşenur Eygi'ye olanların ayrıntılarını dinlemek için buradayız"

ABD'nin İsrail-Filistin Özel Temsilcisi Amr da "Bugün Ayşenur Eygi'ye olanların ayrıntılarını dinlemek için buradayız. Beyta beldesinde ve Filistin'de hayatını kaybeden tüm kurbanlara taziyelerimizi iletiyoruz." dedi.

Amr, "ABD'den Filistinlilerle dayanışma göstermek için gelen gençler var bu da sizinle ABD halkı arasındaki insani ilişkinin derinliğini gösteriyor, ben de 1988'de dayanışma göstermek için gelenlerdendim." ifadesini kullandı.

Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi (26), 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı bir gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.