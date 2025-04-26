Nadir Hastalıklar İçin Yenilikçi Yaklaşımlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nadir Hastalıklar İçin Yenilikçi Yaklaşımlar

Nadir Hastalıklar İçin Yenilikçi Yaklaşımlar

İstanbul'da akondroplazi için yeni tedavi yöntemleri ve sivil toplumun rolü değerlendirildi.

26.04.2025 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da nadir hastalıklarda sivil toplum kuruluşlarının önemi ve yeni tedavi yöntemlerini değerlendirmek amacıyla "Akondroplazi ile Yaşam: Tedavide Yenilikler, Bağımsız Yaşam, Sosyal Haklar" programı düzenlendi.

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği ile Akondroplazi ve Aileleri Derneğinin işbirliğiyle Acıbadem Üniversitesi'nde düzenlenen programı, Prof. Dr. Yasemin Alanay ve Prof. Dr. Eda Utine sundu.

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ercan Mıhcı, programda yaptığı konuşmada, dernekte ailelere sundukları imkanlardan bahsederek, sivil toplum kuruluşlarının farkındalıkla beraber hastalığın tedavisine etkilerinin önemli olduğunu söyledi.

Kemik büyümesi bozukluğu olan akondroplazi özelinde hastalara ve ailelere süreçlerden bahseden Mıhcı, "Çocuklarınız için aileler aslında çok büyük güç. Hastalığın tedavisinde iyi yaşam kalitesinin oluşturulmasında bizler tıbbi olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Akondroplazi ve Aileleri Derneği Başkanı Aynur Yıldırım ise 81 ilde birlikte olmanın önemine işaret ederek, "Diğerleri yapabiliyorsa bizde yapabiliriz ve bizim bir şeyimiz yok. Sadece istediğim tek şey, anne ve babalar çocuklarının başarabileceğine inansınlar." ifadesini kullandı.

Özel gereksinimli bireylerde hasta hakları, ilaca erişim özelinde haklar ve istihdam haklarına değinen Avukat Zeynep Çakır, kendisinin de nadir hastalığa sahip olduğunu, bu nedenle akran zorbalığına uğradığını anlattı.

Çakır, ailesinin eğitimleriyle bugünlere geldiğini belirterek, "9 ameliyat geçirdim ve hiç estetik ameliyatı olmadım, olmayı da tercih etmedim çünkü toplumun güzellik algısına uymak zorunda değilim. Annem babam beni her zaman normal çocuk olarak gördü. 'Diğerlerinden farkı yok.' diyerek beni de her çocuk gibi eğittiler." diye konuştu.

Türkiye'de Hasta Hakları Yönetmeliği ve Hasta Hakları Uygulama Yönergesi olduğunu anımsatan Çakır, şunları kaydetti:

"Ben hasta dosyası geldiğinde bu yönetmeliği çok faydalı buluyorum. Orada bir hastanın sahip olması gereken haklar mevcut ama yönetmelik biraz daha genişletilebilir. Hastalığınız ne olursa olsun adaletli şekilde hasta olarak bu haktan faydalanma hakkımız var. Bu bizim asıl ana hakkımız oluyor. Birçok davada da şunu gördüm, hastaneler hastalarına hasta dosyasını vermiyor. Gerekirse mücadele edin ve dosyanızı alın."

Akondroplazide tedavi ve yenilikler

Doç. Dr. Esra Işık ise akondroplazide tedavi ve yenilikleriyle ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Hastalığın 25-30 bin canlı doğumda bir görüldüğünü belirten Işık, bunda sadece boy kısalığı olmadığını, zamanla uzun dönemde kronik sağlık sorunlarının da yaşandığını söyledi.

Işık, akondroplazide bugün daha hızlı yol alındığına işaret ederek, "Tedavide amacımız kemik büyümesini desteklemek, bunu desteklerken boyu uzatmayla birlikte iskeleti düzgün hale getirmeyi amaçlıyoruz. Hem ilaçlı hem de cerrahi tedaviyle birlikte ilerliyoruz." bilgisini paylaştı.

Akondroplazi için yeni ilaç çalışmalarının olduğuna değinen Işık, bunların da 2-3 yıl içinde kullanılmaya başlanabileceğini aktardı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erişilebilirlik Daire Başkanlığı Sorumlusu Dr. Deniz Çağlayan Gümüş de akondroplazili bireylerin erişilebilirliğiyle ilgili sunum yaptı.

Program, psikiyatri ve psikologlar eşliğinde akondroplazili bireylerin yaş gruplarına göre ayrıldıkları grup çalışmasıyla sona erdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Sivil Toplum, istanbul, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nadir Hastalıklar İçin Yenilikçi Yaklaşımlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Zelanda askerleri Gelibolu’da atalarını ’haka’ dansı ile andı Yeni Zelanda askerleri Gelibolu'da atalarını 'haka' dansı ile andı
İngiliz boksör İstanbul’da dehşet saçtı: Darp ettiği taksicinin yüz şekli değişti İngiliz boksör İstanbul'da dehşet saçtı: Darp ettiği taksicinin yüz şekli değişti
Canlı anlatım Dolmabahçe’de gol yağmuru Canlı anlatım! Dolmabahçe'de gol yağmuru
IMF, Türkiye’nin büyüme tahminini yine revize etti: Çok güçlü ivme devam ediyor IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yine revize etti: Çok güçlü ivme devam ediyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Rum lidere: ’’Sen kimsin be adam Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye’ye haddini bildirecek, hadi oradan’’ KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lidere: ''Sen kimsin be adam? Benim Cumhurbaşkanıma buradan laf sokacak ve Türkiye'ye haddini bildirecek, hadi oradan''
Naci Görür: İstanbul’da 7’den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47 Naci Görür: İstanbul'da 7'den büyük deprem olma ihtimali yüzde 47
Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı’na katıldı Yargıtay Başkanı Kerkez, Şanghay İşbirliği Örgütü Toplantısı'na katıldı
İstanbul’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi İstanbul'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
El Clasico öncesi tarihi kriz Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak El Clasico öncesi tarihi kriz! Real Madrid, bu gerçekleşmezse maça çıkmayacak
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Trabzonspor U19’un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi finalindeki rakibi belli oldu

17:13
İran’da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
İran'da limandaki patlama anı kamerada: 4 ölü, 516 yaralı
16:51
Özel’den Bakan Tekin’e “başörtüsü“ yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP’dir
Özel'den Bakan Tekin'e "başörtüsü" yanıtı: Herkesin eğitim güvencesi CHP'dir
16:22
İmamoğlu’nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı Bakın içinde ne varmış
İmamoğlu'nun otel ziyaretindeki valizlerin sırrı! Bakın içinde ne varmış
15:52
Papa son yolculuğuna uğurlandı İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
Papa son yolculuğuna uğurlandı! İşte törende yaşananlar ve bundan sonraki süreç
13:02
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
22:40
Solskjaer’den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
Solskjaer'den Fenerbahçe derbisi için çok konuşulacak sözler: Sabırsızlıkla bekliyoruz
22:33
Narin Güran davasında mahkemeden karar Duruşma için tarih de verildi
Narin Güran davasında mahkemeden karar! Duruşma için tarih de verildi
22:28
Ciro Immobile, Beşiktaş’ta bir ilki başardı
Ciro Immobile, Beşiktaş'ta bir ilki başardı
22:11
Trump’tan Zelenskiy’e ’Nadir Toprak Elementleri Anlaşması’ uyarısı: 3 hafta gecikti...
Trump'tan Zelenskiy'e 'Nadir Toprak Elementleri Anlaşması' uyarısı: 3 hafta gecikti...
21:58
Ahmet Ercan’dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
Ahmet Ercan'dan artçı depremler sonrası uyarı: Çok çekinilecek bir durumla karşı karşıya olabiliriz
21:52
Küme düşen ikinci takım belli oldu Beşiktaş, Hatayspor’u 5-1 yendi
Küme düşen ikinci takım belli oldu! Beşiktaş, Hatayspor'u 5-1 yendi
21:49
Esenyurt’ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta kalan eşi ve baldızını silahla vurdu
21:22
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı
Bakan Murat Kurum açıkladı: Depremde en çok hangi ilçeler hasar aldı?
21:19
İstanbul’daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
İstanbul'daki 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından halk sokaklara çıktı
21:18
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Bakan Fidan tebliğ etti: 5 isme büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 18:54:45. #7.13#
SON DAKİKA: Nadir Hastalıklar İçin Yenilikçi Yaklaşımlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.