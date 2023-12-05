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Nafaka ödemediği için tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Nafaka ödemediği için tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu

Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği için tutuklanan 81 yaşındaki Züftü Şirin, cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu.

05.12.2023 - 12:36,  Güncelleme: 16:30
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Bursa'da eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine götürülen Züftü Şirin (81), gözyaşlarını tutamadı.

AVUSTRALYA'DA YAŞAYAN EŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

İnelgöl'de oturan Züftü Şirin, iddiaya göre geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu. Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu.

Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu

CEZAEVİNE GİDERKEN HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Şikayet sonrası Şirin, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Şirin, tutuklandı. Jandarma eşliğinde cezaevine götürülen Şirin, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: DHA
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Jandarma, Cezaevi, Ceza, Gözaltı, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Nafaka ödemediği için tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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