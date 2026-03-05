Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki uluslararası havalimanına insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendi.
Azerbaycan basınında çıkan haberlere göre, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na İHA'larla saldırı yapıldı. Saldırının İran tarafından yapıldığı öne sürüldü.
İHA'lardan biri havalimanına isabet ederken bazıları etraf bölgelere düştü.
Sosyal medyada ise saldırıya ilişkin görüntüler yayınlandı.
Görüntülerde havalimanında patlama sesi geldiği ve duman yükseldiği görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Nahçıvan Havalimanı'na İHA Saldırısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?