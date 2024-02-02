Nahda Hareketi, liderlerine verilen hapis cezasına tepki gösterdi

Nahda Hareketi, eski Tunus Meclis Başkanı ve hareketin lideri Raşid el-Gannuşi ile eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam'a "dış fon ve lobi hizmeti aldıkları" iddiasıyla verilen hapis cezasına tepki gösterdi.
Nahda'dan yapılan açıklamada, Gannuşi ile eski Dışişleri Bakanı olan damadı Abdusselam hakkındaki hapis cezasının haksız yere verildiği ve bunun muhalefete yönelik yeni bir "adaletsizliğin örneği" olduğu vurgulandı.
"Partimizin masumiyetine, hukuka bağlılığına ve yapılan işlemlerin şeffaf, doğru ve titiz bir şekilde yerine getirildiğine inandığımız için Sayın Raşid el-Gannuşi ve Dr. Refik Abdusselam aleyhine haksız yere verilen bu cezayı reddediyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, Hareketin hiçbir yabancı fondan yardım almadığı, partiye ait sadece bir banka hesabının olduğu ve bu hesabın da yetkili kurumlarca takip edildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Partimizin yurt dışında herhangi bir temsilciliği yoktur. İddianamede geçen adresle partimizin hiçbir ilgisi yoktur. Partimiz, tüm diğer siyasi partiler gibi Tunusluların örgütlenme, siyasi katılım, siyasi hayata katılım, adil rekabet ilkelerini savunuyor. Bu bağlamda, partimize yönelik tüm haksızlıklarla mücadele etmeye devam edeceğiz." denildi.
Nahda Hareketinin demokratik kazanımlar ve özgürlükler için mücadeleye devam edeceği aktarılan açıklamada, Gannuşi ile Abdusselam'ın ceza aldığı davaya ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye ve dava geçmişine ilişkin bilgileri paylaşmaya devam edileceği belirtildi.
Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi ile eski Tunus Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, "dış fon ve lobi hizmeti aldıkları" iddiasıyla yargılandıkları davadan üçer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi Partisi'ne "dış destek" soruşturması
Nahda Hareketi ile Tunus'un Kalbi Partisi hakkında, 2019 yılındaki seçim kampanyası sırasında "dış fon ve lobi hizmeti almak" suçlamasıyla Temmuz 2021'de dava açılmıştı.
Suçlamalar arasında Nahda Hareketinin ABD merkezli bir "lobicilik" firmasıyla 30 bin dolar karşılığı anlaşma yaptığı da yer alıyor.
Nahda Hareketi ise tüm bu suçlamaları reddediyor.Nahda Hareketi hakkında "2019'daki seçimlerde dış destek aldığı" iddiasıyla devam eden soruşturmaya ilişkin Aralık 2021'de açıklamada bulunan Nahda Hareketi Hukuk Bürosu Başkanı Zeynep el-Brahimi, "Soruşturma hakimi dış destek konusunda partiye yönelik herhangi bir suçlamada bulunmadı. 2019 seçimlerinde Hareket herhangi bir dış fon almadı, herhangi bir lobi firmasıyla da anlaşmadı. Bu suçlamaların hepsini reddettik. Sayıştay raporunda belirtildiği gibi sadece yurt dışında ikamet eden bir kadının ödediği 40 dinar (15 dolar) var." demişti.
Gannuşi 17 Nisan'dan bu yana farklı davalardan tutuklu yargılanıyor
Bir emniyet mensubu, Gannuşi'nin Şubat 2022'de bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, emniyet güçlerine yönelik "tağut" ifadesini kullanmak suretiyle hakaret ettiği gerekçesiyle şikayette bulunmuştu.
Bu şikayet üzerine açılan soruşturma kapsamında Gannuşi'nin tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.
Nahda lideri "devletin güvenliğine karşı komplo kurmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunuyor. Soruşturma kapsamında 17 Nisan 2023'te gözaltına alınan Gannuşi, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.
Tutuklu yargılandığı sırada sonuçlanan, güvenlik güçlerine "tağutun askerleri" dediği gerekçesiyle açılan hakaret davası kapsamında Gannuşi "terörü övmek suçundan" 1 yıl hapis ve 1000 dinar (330 dolar) para cezasına çarptırıldı. Daha sonra bu 1 yıllık hapis cezası 31 Ekim'de 15 aya yükseltildi.
Gannuşi, kendisine yönelik suçlamaları "siyasi" olarak nitelendiriyor ve "keyfi" şekilde tutuklandığı gerekçesiyle duruşmalara çıkmıyor.
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