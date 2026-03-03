Naile Akıncı Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Naile Akıncı Sergisi İstanbul'da Açıldı

Naile Akıncı Sergisi İstanbul\'da Açıldı
03.03.2026 21:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSGSÜ'nün 144. yılı etkinlikleri kapsamında Naile Akıncı'nın sergisi İstanbul'da ziyarete açıldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinin (MSGSÜ) kuruluşunun 144. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Manzara Seçkisi: Naile Akıncı" sergisi, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde açıldı.

Akıncı'nın 1953-2013 tarihleri arasındaki 60 yıllık süreçte ürettiği eserlerinin yer aldığı serginin açılış törenine, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi rektörü ve üniversite mensuplarının yanı sıra sanatçının ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende konuşan MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, üniversitenin kuruluş günü olarak kabul edilen 2 Mart tarihini tek bir gün değil, hafta olarak idrak etmek istediklerini belirterek, "Bu sergi ile geçmişle bağımızı, müzemizin değerini ve elimizdeki güzellikleri bize tekrar düşündüren ve buna şükretmemizi sağlayan bir gün yaşamaktayız." dedi.

Naile Akıncı'nın oğlu Cengiz Akıncı, annesinin sanatına teorik anlamda Ahmet Hamdi Tanpınar'n büyük katkı sunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Annem, sanat yaşamının herhangi bir sürecinde Tanpınar'ın derslerinde sık sık tekrarladığı, 'İstanbul, benzersiz güzellikleriyle ressamlar için hem çok büyük bir esin kaynağı ve hem de çok büyük bir tuzaktır. Onun görünen yüzüne ve güzelliklerine esir olanlar sonuçta resim değil fotoğraf veya kartpostal oluştururlar. Buna karşın İstanbul'un güzelliklerini sanatsal anlamda içselleştirerek yorumlayanlar çok güzel peyzajlar yaparlar.' sözlerini asla unutmadı ve hep tekrarladı."

"Hem İstanbul'a hem de sanatındaki sürekliliğe işaret ediyor"

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Doç. Dr. İlona Baytar ise Naile Akıncı'nın genel olarak manzara resimleri üzerine çalıştığını söyleyerek, şunları anlatt:

"Akıncı, bu manzara resimleriyle hem İstanbul'a hem de sanatındaki sürekliliğe işaret ediyor. Hep sürekliliği arıyor ama hayatı kesintilerle devam ediyor. Henüz çocuk sayılabilecek bir yaşta annesini kaybediyor, birkaç yıl sonra resim eğitimine başlıyor ama sağlık nedeniyle ara vermek zorunda kalıyor. Hayatındaki bu duraksamalara rağmen vazgeçmiyor ve 1952 yılında akademiden mezun oluyor. Mezun olduğunda döneminin önemli kadın sanatçılarından birisi arasına giriyor. Daha çok manzara resimler yapıyor, Eyüpsultan ve Boğaziçi çalışmalarının odağında yer alıyor. Onun için Eyüp sadece bir mekan değil, annesiyle geçirdiği zamanı, anıları ve kişisel hafızasında ayrı bir yere sahip."

Sanatçının aynı manzarayı farklı bakışlarla resmettiğine işaret eden Baytar, "Kompozisyon her defasında yeniden kuruluyor, her tuval ayrı bir deneyime dönüşüyor. Aslında her çalışması tefekkür içinde adeta bir şükre dönüşüyor. Manzara seçkisinden oluşan bu sergi, Akıncı'nın üretiminin küçük bir bölümünü bir araya getiriyor. Sayıca sınırlı olsa da sanatçının bakışındaki sürekliliği ve mekanla kurduğu derin bağı izleyebileceğimiz bir kesit sunuyor." ifadelerini kullandı.

Lale ve Cengiz Akıncı tarafından müze bünyesine bağışlanan koleksiyonun üçüncü seçkisi, 3 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Naile Akıncı Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ilkokula düzenlenen saldırıda ölen çocuklar için kazılan mezarları paylaştı
Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı Öğrencisinin bıçaklayıp öldürdüğü öğretmenin yıllar önceki paylaşımı ortaya çıktı
YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi YSK, illerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirledi
ABD ve İsrail’in akılalmaz oyunu Meğer Hamaney’i adım adım takip etmişler ABD ve İsrail'in akılalmaz oyunu! Meğer Hamaney'i adım adım takip etmişler
ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı Ayrılın talimatı ABD, 14 ülkedeki vatandaşlarını uyardı! Ayrılın talimatı
Almanya’dan Orta Doğu’da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak Almanya'dan Orta Doğu'da dev tahliye planı: Binlerce vatandaşını alıp çıkacak

22:19
Hamaney’in cenaze programı belli oldu Defnedileceği şehrin önemi büyük
Hamaney'in cenaze programı belli oldu! Defnedileceği şehrin önemi büyük
21:50
Bakan Fidan: İran’ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
Bakan Fidan: İran'ın Körfez ülkelerine saldırısı yanlış bir strateji
21:50
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
Yatırımcı şokta: Altında ibre terse döndü
21:33
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
İşte Fatma öğretmeni öldüren katilin ilk ifadesi
21:26
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
İstasyonlarda kuyruğa girenlere kötü haber: Motorin zammı iptal edildi
21:08
İran’ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: SampT bataryası gönderiyorlar
İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin imdadına İtalya yetişti: Samp/T bataryası gönderiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 22:40:47. #7.13#
SON DAKİKA: Naile Akıncı Sergisi İstanbul'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.