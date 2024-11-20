Nakşin Özdemir'in Protez Beklentisi ve Eğitim Mücadelesi - Son Dakika
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Nakşin Özdemir'in Protez Beklentisi ve Eğitim Mücadelesi

Nakşin Özdemir\'in Protez Beklentisi ve Eğitim Mücadelesi

Doğuştan engelli olan 15 yaşındaki Nakşin Özdemir, evde aldığı eğitimle lise hayatına devam ediyor. Protezlerine ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Özdemir, destek bekliyor.

20.11.2024 10:07  Güncelleme: 10:12
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VAN'ın Tuşba ilçesinde doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmadığı için ilk ve ortaokulu evinde aldığı eğitimle tamamlayan Nakşin Özdemir (15), lise eğitimine de evinde devam ediyor. Vali Ali Haydar Bey Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Özdemir, "Geçen yıl aldığım protez kol ve bacaklar bana küçük gelince zorlanıyorum. Şu an kullanamıyorum. Yeni protez almamız gerekiyor. Bunun için de destek bekliyorum" dedi.

Tuşba ilçesi Kevenli Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi Mustafa ile Ayfer Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü, doğuştan dirsek altından kolları, diz altından da bacakları olmayan Nakşin Özdemir, yıllardır öğretmenleriyle evde eğitim görüyor. Özdemir, geçen yıl İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu'nu başarıyla tamamlayıp mezun oldu. DHA'nın konuyu gündeme getirmesi sonrası hayırseverler, baba Mustafa Özdemir'in hesabına 1 milyon 534 bin TL yardımda bulundu. Bu parayla yurt dışından protez kol ve bacak temin edildi. Ankara'da özel bir medikal firmasındaki uzman doktorlar, Nakşin Özdemir'e protez kullanımına yönelik 1 ay eğitim verdi. Yaklaşık 1 yıl protez kol ve bacakları kullanan Nakşin, aldığı kilo ve boyunun uzaması nedeniyle protezleri artık kullanamıyor.

'ÇOK BAŞARILI BİR ÖĞRENCİ'

Bu yıl lise eğitimine başlayan Özdemir'i, okulun Psikolojik Danışmanlık Öğretmeni Osman Zengin, Türk Dili Edebiyat Öğretmeni Benazir Kaya ile Coğrafya Öğretmeni Seyithan Keskin, evinde ziyaret ederek ders kitaplarını verdi. Seyithan Keskin, "Nakşin'e güveniyoruz. Bugüne kadar derslerini hep evde gördü. Çok başarılı bir öğrenci. Bizler de onun liseyi başarıyla tamamlaması için elimizden geleni yapacağız. İlk dersimizi verdik. Sorduğumuz sorulara eksiksiz cevap verdi" dedi.

'ÇOK HEYECANLIYIM'

Öğretmenleriyle ilk dersi yapmanın mutluluğunu yaşayan Nakşin Özdemir ise "Öğretmenimle ilk derse başladım. Çok heyecanlıyım. Geçen yıl aldığım protez kol ve bacaklar bana küçük gelince zorlanıyorum. Şu an kullanamıyorum. Yeni protez almamız gerekiyor. Bunun için de destek bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nakşin Özdemir'in Protez Beklentisi ve Eğitim Mücadelesi - Son Dakika

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