CHP\'li Nalbantoğlu’ndan Menderes’teki seçim tartışmasına yanıt: “CHP’den AK Parti’ye giden oy sayısı sıfır”

(İZMİR) - CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Menderes Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen seçimle ilgili CHP'ye yönelik eleştirilere yanıt verdi. Nalbantoğlu, CHP'li 5 meclis üyesinden hiçbirinin AK Parti adayına oy vermediğini belirterek, AK Parti adayının aldığı 15 oyun 11'inin Cumhur İttifakı, 2'sinin bağımsız ve 2'sinin ise YENİ Parti grubundan geldiğini savundu.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Menderes'te belediye meclisinde yapılan seçim sonrasında CHP'nin oylarının AK Parti adayının seçilmesini sağladığı yönündeki değerlendirmelere tepki gösterdi. Nalbantoğlu, seçimde CHP'li beş meclis üyesinin kullandığı oyların dağılımının dört oy YENİ Parti adayına, bir geçersiz oy şeklinde olduğunu ifade etti.

"CHP'DEN AK PARTİ'YE GİDEN OY SAYISI SIFIR"

Nalbantoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Asıl utanması gerekenler, rakamları değiştiremeyince gerçeği değiştirmeye çalışanlardır. Menderes'te seçim sonucunu çarpıtarak CHP'yi hedef göstermeye çalışanlara bir kez daha rakamlarla cevap verelim. CHP'nin 5 meclis üyesinin verdiği oyların hiçbiri AK Parti adayına gitmemiştir. CHP'den 4 oy YENİ Parti adayına, 1 oy ise geçersize gitmiştir. AK Parti adayının aldığı 15 oyun dağılımı da açıktır: 11 oy Cumhur İttifakı'ndan, 2 oy bağımsızlardan, 2 oy ise YENİ Parti grubundan gelmiştir. Yani CHP'den AK Parti'ye giden oy sayısı: sıfır. Dahası, AK Parti adayına giden 2 oyun YENİ Parti grubundan geldiği ve bu iki meclis üyesinin seçimin hemen ardından partilerinden istifa ederek bağımsız olarak yollarına devam etme kararı aldığı ortadadır. Şimdi soruyorum: CHP'nin tek bir meclis üyesi AK Parti adayına oy vermemişken, hangi siyasi akılla 'CHP'nin oyları AK Parti'yi seçtirdi' diyorsunuz? Menderes'te seçimin gerçek sonucu ortadayken, vatandaşın gözünün içine baka baka başka bir hikaye anlatmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Rakamlar ortada. Oylar ortada. İstifalar ortada. Siyaset; makamın, koltuğun ya da kişisel hesapların değil, sorumluluğun ve ilkenin alanıdır. Siyasi sorumluluk da kullanılan oyun ve alınan kararın arkasında durmayı, kamuoyuna gerçeği olduğu gibi anlatmayı gerektirir. Bu işler çoluk çocuk işi değildir. Menderes halkını da kamuoyunu da gerçekleri çarpıtarak kandıramazsınız. Asıl utanması gerekenler; kendi elleriyle belirledikleri belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarına bugün sahip çıkamayanlardır. Mesele yalnızca Menderes de değildir; İzmir'in ilçelerinde aday listelerini şekillendirenlerin önemli bir kısmı bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde bile değildir. Şimdi dönüp kendi tercihlerinin ve kendi siyasi mühendisliklerinin hesabını CHP'ye kesmeye çalışıyorlar."