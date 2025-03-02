Nallıhan'da Madenciler Özelleştirmeye Karşı Kendilerini Madene Kapadı - Son Dakika
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Nallıhan'da Madenciler Özelleştirmeye Karşı Kendilerini Madene Kapadı

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Çayırhan Termik Santrali işçileri, özelleştirme ihalesi öncesi 100. gününde madene kapandı.

02.03.2025 22:53
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(ANKARA)- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, 4 Mart'ta yapılacak ihale öncesi kendilerini madene kapattı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Aslan, "Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. İyi bir sonuç alana kadar kendimizi yer altına kitleme kararı aldık" dedi.

Ankara'nın Nallıhan İlçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler eylemlerinin 100. gününde, Çayırhan Termik Santralı'na ait arsa, bina ve maden sahalarının 4 Mart'ta düzenlenecek ihaleyle özelleştirilmesine 2 gün kala  kendilerini madene kapatma kararı aldı. 10'u termik santral işçisi olmak üzere toplam 50 işçi, bu akşam kendilerini madene kapattı. İşçiler, maden ocağı ve termik santralin özelleştirileceği 4 Mart gününe kadar yerin 800 metre altında oturma eylemi yapacak. Oruç tutan işçiler sahurlarını yer altında yapacak.

Madenciler, yerin altına inmeden önce açıklama yaptı. Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Aslan ve TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel, yayımladıkları videoda iyi bir sonuç alana kadar yerin altında olacaklarını dile getirdi. Devletten olumlu bir dönüş alamadıklarını Aslan şunları kaydetti:

"Yaklaşık 100 gündür verdiğimiz mücadelede devlet büyüklerimizden bize bir dönüş olmadı. Zaman tükendi, 4 Mart yaklaştı. Biz de arkadaşlarla karar aldık. Madencinin sadece iyi günde değerini bilmesinler. İyi bir sonuç alana kadar kendimizi yer altına kitleme kararı aldık. Hepimize hayırlı olsun inşallah."

TES-İŞ Şube Başkanı Sinan Türkel de "Arkadaşlar mücadeleye devam ediyoruz yer altına kapanıyoruz. Biz de TES-İŞ olarak  madencilerle birlikte yer altına giriyoruz. Gazanız mübarek olsun, Allah işinizi rast getirsin" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan ve 20 Kasım 2024'te kendilerini madene kapatarak 9 gün özelleştirilmenin iptali için direnen maden işçileri, Ankara'ya yürüyüş başlatmıştı. Çayırhan'dan Beypazarı'na ulaştıkları sırada hükümet yetkilileri, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocakları'nın özelleştirilmesi ve varlık satışını 4 Mart 2025'e ertelemişti. Bu nedenle yürüyüşlerine ara veren işçiler, 10 Şubat'ta Beypazarı'ndan Ankara'ya doğru yeniden yürüyüşe başlamış, 13 Şubat'ta Ankara'ya ulaşmıştı. Ancak işçilerin talepleri yine kabul görmemişti.

Kaynak: ANKA

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