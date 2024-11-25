Nallıhan'da Madencilerin Eylemi 120 Saatini Geride Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nallıhan'da Madencilerin Eylemi 120 Saatini Geride Bıraktı

Geniş Video İzle

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirme karşıtı madenci eylemi 120. saatini geçti. Hava koşullarının zor olmasına rağmen 500 işçi yer altında ve üstünde eylemlerine devam ederken, sendika başkanının bakanla yapacağı görüşme bekleniyor. Görüşme olumsuz sonuçlanırsa açlık grevine geçilecek.

25.11.2024 13:00  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: Batuhan DÜKEL/ KAMERA: Berkin GÜLSOY

(ANKARA) - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nda özelleştirmeye karşı başlatılan madenci eylemi 120'nci saatini geride bıraktı. Bölgede kar yağışı devam ederken madenciler MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde eylem yapan madenciler açlık grevine başlamayı planlıyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda özelleştirme kararına karşı madenci eylemi sürüyor. 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi ve yeryüzünde onlara destek veren işçiler bölgede kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesine rağmen eylemlerine devam ediyor. Yer altında madenciler eylemlerini sürdürürken yer üstündeki işçiler de ateş yakarak ısınmaya çalışıyor.

Madenciler eylemlerinin altıncı gününde MADEN-İŞ Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul'un Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile yapacağı görüşmeyi bekliyor. Akçul ve beraberindeki sendika heyeti, bakan ile yapacağı görüşme için sabah saatlerinde maden sahasından ayrılarak Ankara'ya doğru yola çıktı. Görüşmenin olumsuz sonuçlanması halinde eylem yapan madenciler açlık grevine başlamayı planlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi direnişin sürdüğü maden sahasında işçilere yiyecek, çadır, mobil tuvalet ve mobil internet aracı desteği sağlamaya devam ediyor.

Nallıhan\'da Madencilerin Eylemi 120 Saatini Geride Bıraktı
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Çayırhan, Nallıhan, 3-sayfa, Ekonomi, Ankara, Güncel, Maden, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nallıhan'da Madencilerin Eylemi 120 Saatini Geride Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:05 İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: ’Hadi gel de kapat’ İmamoğlu ve Kurum aylar sonra yeniden karşı karşıya: 'Hadi gel de kapat'
14:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na yeni dava Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni dava
13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:37:05. #1.12#
SON DAKİKA: Nallıhan'da Madencilerin Eylemi 120 Saatini Geride Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.