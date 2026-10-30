Nallıhan'da öğrencilere "siber farkındalık" semineri verildi - Son Dakika
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Nallıhan'da öğrencilere "siber farkındalık" semineri verildi

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Nallıhan\'da öğrencilere "siber farkındalık" semineri verildi
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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Şehit Hulki Beydilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik siber farkındalık ve güvenli internet kullanımı semineri düzenlendi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, Şehit Hulki Beydilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik siber farkındalık ve güvenli internet kullanımı semineri düzenlendi.

Okulun konferans salonunda Nallıhan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince verilen seminere 120 öğrenci ile okul öğretmenleri katıldı.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Tunçdemir, internet kullanımı konusunda gençleri bilgilendirme çalışmalarının süreceğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
Anadolu LisesiNallıhanAnkaraGüncelSon Dakika

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