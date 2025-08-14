Namibya'dan İsrail'e Tepki

CAPE Afrika ülkesi Namibya, İsrail'in Gazze'deki "askeri faaliyetlerini genişletme" kararını derin endişeyle karşıladıklarını belirterek, uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Namibya hükümeti ve halkının İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planını uygulamasından "derin endişe duyduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Bu karar, açlık, yoksunluk ve zorunlu açlığa mahkum olma riskiyle zaten vahim durumda olan insani krizi önemli ölçüde kötüleştirecektir" ifadesi kullanıldı.

Namibya'nın, uluslararası toplumun duyarlı üyeleri tarafından bu planın kınanmasını memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada, Namibya'nın Filistin halkının vazgeçilmez haklarını koruyan girişimleri desteklemeyi sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada, Namibya'nın geçmişte apartheid ile mücadele etmiş bir toplum olduğuna işaret edilerek, "Namibya, baskının bedelini ve özgürlük umutlarını tam olarak anlamaktadır. Ülkemizin deneyimi, kendi kaderini tayin hakkının reddedilmesine katlananlarla empati ve dayanışmamızı beslemektedir" ifadelerine yer verildi.

Namibya'nın barış ve diyalogdan yana tavrının yinelendiği açıklamada, Birleşmiş Milletlere (BM) üye tüm ülkelere "uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme" ve "potansiyel olarak devasa boyutlarda bir insani felaket yaşanırken seyirci kalmama" çağrısında bulunuldu.