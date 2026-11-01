Nanchang Havacılık Endüstrisi Fuarı 300\'den fazla katılımcıyla başladı

NANCHANG, 1 Kasım (Xinhua) -- 2026 Nanchang Havacılık Endüstrisi Fuarı, cumartesi günü Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'da başladı.

Havacılık imalatı, ticari uzay uçuşları ve düşük irtifa ekonomisi olmak üzere üç ana sektöre ayrılmış özel sergi alanlarına ev sahipliği yapan fuar, toplam 30.000 metrekarelik alanda 300'den fazla katılımcıyı bir araya getiriyor.