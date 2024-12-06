Narin cinayeti davasında savcı mütalaasını verdi; 4 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi (3)

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'AİLENİN 20.43'TE KAYIP İHBARINI VERMESİNİN İZAHI OLMAZ'

Savcılık mütalaasında, olay günü saat 15.11.10'da son kez görülen kızlarının kayıp olduğunu kolluk birimlerine saat 20.43'te haber vermesinin izahının olamayacağı belirtilerek, "Yapılan soruşturma ve kovuşturma neticesinde tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, 21.08.2024 tarihinde 20.43'te aile tarafından 112 ihbar hattına Narin Güran'ın kaybolduğu yönünde yapılan ihbar neticesinde kayıp çocuk konusu olarak soruşturmaya başlanıldığı, sahada görev alan kolluk birimlerince aktarılan bilgiler neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan değerlendirme neticesinde soruşturmanın derinleştirildiği, özellikle ailenin aşamalarda kolluk görevlilerini yanlış yönlendirdiği ve çelişkili beyanlarda bulundukları, çocuğu kaybolan bir ailenin kamera kayıtlarından olay günü saat 15.11.10'da son kez görülen kızlarının kayıp olduğunu kolluk birimlerine saat 20.43'te haber vermesinin izahının olamayacağı, olay günü şehir dışında olduğu HTS kayıtları ve beyanlarla tespit edilen hakkında ayrıca soruşturma yürütülen Narin Güran'ın babası Arif Güran'a kızının kayıp olduğunun eşi ve çocukları da dahil hiçbir aile ferdi tarafından haber verilmemesi, şahsın kızının kayıp olduğunu komşu köyden bir arkadaşının haber vermesiyle öğrenmesi, bu tür durumlarda böyle bir haberin baba ile paylaşılacağı hususunun tartışmasız bir toplumsal gerçeklik olduğu" denildi.

'BULDUKLARINI İDDİA ETTİKLERİ TERLİK İLE KOLLUK PERSONELİNİ YANILTMAYA ÇALIŞTILAR'

Narin'in arama çalışmaları sırasında bulunduğu iddia edilen terlik ile kolluk personellerinin yanıltmaya çalışıldığının belirtildiği iddianamede, "Arama faaliyetlerinin başında öncelikle kolluk görevlilerinin aile tarafından Narin Güran'ın son görüldüğü saat hususunda açıkça yanılgıya uğratıldığı, dosyanın aşamalarında yaklaşık 16.00 sıralarında Eğertutmaz deresine cansız bedenin bırakıldığı sabit olan Narin Güran'ın 17.40'da kendilerine geldiğini söyleyen Maşallah Güran, Birsen Güran ve Melike Güran'ın beyanları, saat 18.47'de Narin Güran'ı gördüğüne ilişkin Maide Kaya isimli çocuğun beyanı dikkate alındığında ailenin organize şekilde hareket ederek çocuk yaştaki tanıkların dahi bu şekilde beyan vermelerini sağlayarak Narin Güran'ın bulunmasını ve olayın aydınlatılmasını engellemeye çalıştıkları, bazı aile üyelerinin jandarma personelini sessizce dinleyerek yapılacak işlemleri öğrenmeye çalıştıkları, yine bazı aile üyelerinin elektrik tellerinin birbirlerine çarpmasını sağlayarak yangın çıkarmaları, bazılarının ise ayak numarası itibariyle uyumsuz olmasına rağmen buldukları veyahut tamamen kendi senaryoları olan bulduklarını iddia ettikleri terlik ile kolluk personelini yanıltmaya çalıştıklarının açıkça belirlendiği, aile üyelerinin neredeyse tamamının 21.08.2024 gününe ait konuşma, mesaj içerikleri ve WhatsApp kayıtlarını silmiş olduklarının belirlenmesi karşısında aile üyelerinin başından itibaren olaydan haberdar oldukları ve ortaya çıkmasını engellemeye yönelik olarak yoğun çaba içerisinde olduklarının şüpheye yer vermeyecek biçimde tespit edildiği, bu hususun Erhan Güran'ın ikametine ait kamera görüntüleri ile de ortaya konulduğu ve bu tutumlarını kovuşturma aşamasında da ısrarla sürdürerek yargılamaya ve maddi gerçeğe katkıları bir yana yargılamayı sürüncemede bırakmak adına ağız birliği yaparak birbirlerine karşı gösterdikleri hassasiyeti aile bireyi Narin Güran'ın ölümünün net bir biçimde ortaya çıkması noktasında göstermediklerinin tereddüde mahal vermeyecek şekilde aşikar olduğu" ifadelerine yer verildi.

'HTS ANALİZİ VE DAR ALAN BAZ ÇALIŞMASI YAPILAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YAKLAŞIK OLAY SAATİNDE BİR ARADALAR'

HTS analizi ve dar alan baz çalışması yapılan bilirkişi raporunda Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran'ın, yaklaşık olay saatinde bir arada oldukları değerlendirildiği belirtilen mütalaada, "Narin Güran'a ait en net son görüntünün Tavşantepe İlkokulu'na ait kamera olduğu, Narin Güran'ın 21.08.2024 günü saat 15.11.10'da (kamera saatinin güncel saate göre yaklaşık 4 dakika ileri olduğu) kamera açısından çıkarak ikametine giden patikaya yöneldiğinin net tespiti karşısında Narin Güran'a ait cansız bedenin bulunduğu yeri gösterir tüm kayıtlar ve deliller tekrar irdelenerek bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına 21.08.2024 günü saat 15.41.56'da şüpheli bir aracın girdiği, aracın 15.44.43 sıralarında Eğertutmaz deresinin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkli şahin marka araç olduğunun tespit edildiği, kamera kayıtlarının takibinde aracın 23 AN 630 plakalı kırmızı renkli şahin marka Ferhat Bahtiyar isimli şahıs adına ruhsata kayıtlı ancak fiilen sanık Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğunun gerek aşamalarda verilen beyanlar gerekse de kamera görüntülerinden açıkça belirlendiği, sanık Salim Güran'ın olayın en başından itibaren telefonundaki ses kayıtlarında Narin Güran'ın kaybolduğu saat ile ilgili olarak çelişkili beyanlarda bulunduğu, sanığın öncelikli amacının Narin Güran'ın bulunmasını ve ölümünün net bir biçimde ortaya çıkmasını engellemek olduğu, ses kayıt içeriklerinde jandarma personeline haber verirken köyde çingenelerin eski bir kırmızı arabayla görüldüklerine dair beyanlarda bulunarak ve yukarıda ayrıntıları belirtilen şekilde Çarıklı Mahallesi'nde Nevzat Bahtiyar'ın akrabalarının evlerinde arama yapılmasını sağlayarak ilk günden itibaren olası bir olumsuz durumda ise eylemden sadece Nevzat Bahtiyar'ı sorumlu tutabilmek için bir organizasyon içerisinde olduğu, zira Nevzat Bahtiyar'ın cesedi bıraktığı aracın eski model şahin marka ve kırmızı renkli bir araç olmasının bu hususu açıkça ortaya koyduğu, şahsın telefonunda yapılan teknik incelemede cihazda yer alan kayıt programındaki olay gününe ilişkin kendince önemli gördüğü kayıtları silmesi, WhatsApp kayıtlarını silmesi hususlarını izah edemediği, alınan son savunmasında hayat kadınlarıyla görüştüğü yönündeki beyanının kayıt silme eylemine karşı geliştirilmiş bir savunma niteliği taşıdığı, bu durumu doğrulamak için de olay günü Narin Güran'ın cansız bedeninin gömülmesinden sonra hayat kadını olduğu değerlendirilen bir kişiye mesaj gönderdiği ve bu mesajın silinmeden telefonda bulunmasının da bu durumu kuvvetle ortaya koyduğu, Nevzat Bahtiyar ile olay günü 15.08 dışında hiç görüşmediğini beyan etmesine karşın HTS analizi ve dar alan baz çalışması yapılan bilirkişi raporunda yaklaşık olay saatinde bir arada oldukları ve birlikte hareket ettiklerinin açıkça ortaya konulduğu" denildi.

'AĞABEY, NARİN'İN KAYBOLDUĞU SAAT İLE İLGİLİ SÜREKLİ OLARAK ÇELİŞKİLİ BEYANLARDA BULUNDU'

Ağabeyi Enes Güran'ın, Narin'in kaybolduğu saat ile ilgili sürekli çelişkili beyanlarda bulunduğu ifade edilen mütalaada, "Salim Güran'ın, fiilen kullandığı kendi beyan ile de sabit olan 47 KF 388 plaka sayılı araçta yapılan incelemelerde şoför koltuğu oturma kısmında sürüntü şeklinde DNA profili ile sağ arka kapı iç kısmında kıl örneğinden elde edilen DNA profillerinin Narin Güran'a ait olduğunun açıkça belirlenmesi durumunun sadece aracın kapılarının açık olması veya tüm çocukların arabaya binmiş olabilecekleriyle savunulmasının mümkün bulunmadığı, zira DNA profiline ilişkin inceleme yapılırken araç içerisinde bulunması muhtemel tüm DNA profillerine dair çalışma yapıldığı, yalnızca belirlenmiş olan Narin Güran'a ait DNA profiline dair bir inceleme yapılmadığı, araçta elde edilen tek DNA profilinin Narin Güran'a ait olduğu, sanığın kendi ailesine dair bir DNA profili dahi bulunamadığı, zira Narin Güran'ın babası Arif Güran'a ait araç içerisinde yapılan incelemede de herhangi bir DNA bulunamadığı, kendi babasına ait araçta dahi DNA bulgusu olmayan Narin Güran'ın DNA profilinin sanığa ait aracın iki bölümünde de çıkmasının hayatın olağan akışına açıkça aykırı olduğu, teknik olarak da DNA profilinin kan, meni, doku, organ, kıl, idrar, tükürük ve vücut sıvısı gibi biyolojik örneklerde bulunabileceği, Nevzat Bahtiyar isimli şahsın alınan beyanında Narin Güran'ın yerde yatar vaziyette iken ağzından sıvı geldiği yönündeki beyanının da DNA profilinin biyolojik örnekten elde edilmiş olabileceği ve sanık Salim Güran'a bulaşması sonucu araçta bulunması hususlarını kuvvetle muhtemel ortaya koyduğu, bu sebeplerle sanığın öldürme eylemi içerisinde olduğu ve delilleri karartmaya çalıştığı, dolayısıyla diğer sanıklar ile birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu, sanık Enes Güran'ın olay günü ve sonrasında alınan beyanlarında Narin Güran'ın kaybolduğu saat ile ilgili sürekli olarak çelişkili beyanlarda bulunduğu, olay günü mahalle bakkalına giderek alışveriş yaptığı yönündeki beyanının mahalle bakkalının o gün dükkanını kapattığına dair beyanı karşısında açıkça gerçeğe aykırı olduğunun tespit edildiği, Narin Güran'ın son kamera açısına girdiği saat olan 15.11 öncesinde ve sonrasında ikamette bulunduğunun HTS analiz raporu ve bilirkişi raporuyla sabit olduğu, sanığın gözlerinde bulunan morluklara ilişkin olarak ilk olarak mısır tarlasında meydana geldiği yönündeki beyanları sonrasında kendine sinirle vurmuş olabileceğini söyleyerek açıkça çelişkiye düştüğü, sırtında bulunan tırnak izine benzer izlere ilişkin ilk beyanlarında bir açıklamada bulunamaz iken adli tıpta sorulan öykü noktasında duvara vurduğu, sonrasında alınan beyanlarında arama çalışmalarında bazı yerlere girerken sırtının çizilmiş olabileceği yönündeki çelişkili beyanları, ceza infaz kurumunda bulunmakta iken görüş esnasında sürekli adli tıp raporlarının çıkıp çıkmadığını sorması nedeniyle üstü örtülü bir şekilde Narin'in cesedi üzerinde kendisine ait herhangi bir DNA çıkıp çıkmayacağı hususunda tedirgin olduğu, Narin Güran'ın diş fırçasını kullanması gibi bir durumdan bahsetmesi ve kardeşi Eren'i kimseye bir şey anlatmaması şeklinde tembih etmesi, yine aynı şekilde Enes Güran'ın ağabeyi olan Baran Güran ile cezaevinden yapmış olduğu telefon görüşmesinde kendisine ısrarla görüş için avukat gönderilmesini istediği, olası herhangi bir gecikmede aileye dosyaya ilişkin konuşacağı şeklinde tehditvari cümleler kurduğu, tanık Hediye Güran'ın aşamalardaki beyanlarında zamana ilişkin tutarlı ifadelerin bulunmadığı, olayın cereyan ettiği saatlere ilişkin Enes Güran'ı korumak maksadıyla Enes'in uyuduğuna yönelik çelişkili beyanlarda bulunduğu, aile bireylerinin ve Enes'in arkadaşları olan tanıkların çelişkili beyanları dikkate alındığında sanığın olayın en başından itibaren ısrarla çelişkili beyanlar ile tutum ve davranışlarda bulunduğunu, eyleme iştirak etmiş olmanın korkusuyla bu şekilde davrandığının açıkça mahkeme huzurunda da görüldüğü, dolayısıyla diğer sanıklar ile birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu" ifadelerine yer verildi.

'NEVZAT, DİĞER SANIKLAR İLE BİRLİKTE NARİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN İŞTİRAK İRADESİ İÇERİSİNDE'

Mütalaada, Narin'in cesedini dere kenarına taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın, diğer sanıklarla iştirak içinde olduğu belirtilerek, "Sanık Yüksel Güran'ın, 02.09.2024 tarihinde düzenlenen tutanak içeriğinde de belirtildiği üzere 21.08.2024 günü ilk saatlerinden itibaren Narin Güran'ın vefat ettiğini bildiği şeklinde hal ve tavırlar sergilediği, üzüntünün yanı sıra bir korku ve endişe barındıran sözler söylediği, 'Enes'i nasıl kurtarabilirim' şeklinde beyanlarının bulunduğu, Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığı gün çıkan tartışmada kardeşi Yasemin'in 'Doğruyu söyleseydiniz böyle olmazdı' şeklindeki sözleri, sanık Nevzat Bahtiyar'ın ifade ve savunmalarında Narin Güran'ın cansız bedenini sanık Salim Güran'dan alıp götürdüğü esnada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığında Yüksel Güran'ın yüzünü ellerinin arasına bırakmış şekilde ağlayarak baktığını gördüğü şeklindeki ifadeleri, sanık Yüksel Güran'ın olayın başından beri bir anne içgüdüsü ile kızının kaybolduğu gibi bir davranışta bulunmayıp kızı Narin'in ölümünü kabullenişine dair hareketler sergilemesi dikkate alındığında sanık Yüksel Güran'ın diğer sanıklar ile birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu, sanık Nevzat Bahtiyar'ın ilk andan itibaren Narin Güran'a ait cansız bedeni sanık Salim Güran'dan alarak çuval içerisinde Eğertutmaz deresine bıraktığı yönündeki beyanları, cansız bedeni içinde bulunduğu çuval ile sanık Nevzat'ın ahırında bulunan çuvalların benzer ve numaralarının ardışık olduğu yönündeki tespitler, dosyada mevcut kamera kayıtları ve HTS-daraltılmış baz raporu ile sanık Nevzat Bahtiyar'ın fiilen kullanmakta olduğu kırmızı arabayla Narin Güran'a ait cansız bedeni son olarak alınan beyanında belirttiği gibi ikametten aldığı ve bıraktığı Eğertutmaz deresine gittiğinin belirlendiği, olay günü ve olay saatinde arkadaşı olan sanık Salim Güran ile birlikte Narin Güran'ın ikametine girdiklerinin ve birlikte hareket ettiklerinin tespiti karşısında kovuşturma aşamasında da sürdürdüğü tutumu göz önüne alındığında diğer sanıklar ile birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu" denildi.

Emrah KIZIL-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,