Narin Güran Cinayeti: 4 Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

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Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti davasında Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık esas hakkındaki mütalaayı, celse arasında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Mütalaada, sanık Yüksel Güran'ın 2 Eylül'de düzenlenen tutanak içeriğinde de belirtildiği gibi olay günü ilk saatlerden itibaren "Narin'in vefat ettiğini bildiği" şeklinde hal ve tavırlar sergilediği, üzüntünün yanı sıra korku ve endişe barındıran sözler söylediği, "Enes'i nasıl kurtarabilirim?" şeklinde beyanlarının olduğu aktarıldı.

Narin'in cansız bedenine ulaşıldığı gün çıkan tartışmada kardeşi Yasemin'in "Doğruyu söyleseydiniz böyle olmazdı." şeklindeki sözlerine yer verilen mütalaada, şunlar kaydedildi:

"Sanık Nevzat Bahtiyar'ın ifade ve savunmalarında, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan alıp götürdüğü esnada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığında Yüksel Güran'ın yüzünü ellerinin arasına bırakmış şekilde ağlayarak baktığını gördüğü şeklindeki ifadeleri, sanık Yüksel Güran'ın olayın başından beri bir anne içgüdüsü ile kızının kaybolduğu gibi bir davranışta bulunmayıp kızı Narin'in ölümünü kabullenişine dair hareketler sergilemesi dikkate alındığında sanığın diğer sanıklarla birlikte Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu anlaşılmıştır."

"Nevzat Bahtiyar ile Salim Güran'ın Narin'in ikametine girdikleri" tespiti

Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in cansız bedenini Salim Güran'dan alarak çuval içerisinde Eğertutmaz Deresi'ne bıraktığı yönündeki beyanlarına yer verilen mütalaada, çocuğun cansız bedeninin bulunduğu çuval ile Nevzat Bahtiyar'ın ahırında bulunan çuvalların benzer ve numaralarının ardışık olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.

Dosyadaki mevcut kamera kayıtları ve HTS-daraltılmış baz raporundan Nevzat Bahtiyar'ın fiilen kullandığı kırmızı arabayla Narin'in cansız bedenini beyan ettiği gibi söz konusu ikametten alıp Eğertutmaz Deresi'ne gittiğinin belirlendiği ifade edilen mütalaada, Bahtiyar'ın olay günü ve olay saatinde arkadaşı olan Salim Güran ile birlikte Narin Güran'ın ikametine girdiklerinin ve birlikte hareket ettiklerinin tespiti karşısında kovuşturma aşamasında da sürdürdüğü tutumu göz önüne alınarak, diğer sanıklarla Narin'in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın kullandıkları araçlarda yapılan detaylı

incelemelerde alınan toprak numunelerine ilişkin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarının 16 Eylül tarihli raporuna yer verilen mütalaada, raporda her iki araç içerisinden alınan toprak numunelerinin benzer olduklarının tespit edildiğine işaret edildi.

Tutuklu sanıkların daha önce verdiği ifadelerinin de yer aldığı mütalaada, "daraltılmış baz" ile ilgili ek bilirkişi raporu, Ulusal Kriminal Büro raporu ve Adli Tıp Kurumu raporuna yer verildi.

"Sanıkların olay saatinde zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları" tespiti

Sanıkların eylemleri noktasında iştirak tanımı değerlendirildiğinde, müşterek faillikte fiil üzerinde ortak hakimiyet kurulduğu için her bir suç ortağının "fail" konumunda olduğuna dikkati çekilen mütalaada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Fiil üzerinde ortak hakimiyetin kurulup kurulmadığının belirlenmesinde suç ortaklarının suçun icrasında üstlendikleri roller ve katkılarının taşıdığı önem göz önünde bulundurulmalıdır. Suç ortaklarının, suçun işlenmesinde yaptıkları katkının, diğerinin fiilini tamamladığı durumlarda da müşterek faillik söz konusu olacaktır. Kişinin eyleminin, bir suça katılma aşamasına ulaşıp ulaşmadığı, ulaşmışsa da suça katılma düzeyinin belirlenmesi için eylemin bir aşamasındaki durumun değil, eylemin yapılmasında verilen kararın, bu kararın icra ediliş biçiminin, olay öncesi, olay sırası ve sonraki davranışların da dikkate alınıp, tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Müşterek faillikte aranan en önemli unsurlardan birisi, kişinin suçun işlenişi sırasında fiil üzerinde ortak hakimiyetinin bulunmasıdır. Bu halde, suçun gerçekleştirilmesi amacıyla fiilin icrasına katkıda bulunan suç ortaklarının tamamının, bu katkıları dolayısıyla sorumlulukları bulunmaktadır. Bu hususlar doğrultusunda, dosya içeriğinde soruşturma ve kovuşturma boyunca bulunan ve sunulan tüm kamera görüntüleri, ifade tutanakları, adli tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu, kriminal raporlar, Ulusal Kriminal Büro raporu, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay günü sanıklar Enes, Salim ve Yüksel Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın olay saatinde Arif Güran'ın evi ve civarında bulundukları daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edildi.

Ayrıca Ulusal Kriminal Büronun raporu ile de desteklenen ahır ve ev bölgesinde olay saatinde gerçek canlı hareketleri mevcut olup Narin'in de ahır ev bölgesine ulaştığının belirlendiği, bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve bu eyleme taraftar olmadıklarını gösterecek şekilde engelleyici bir irade ortaya koymadıkları gibi fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek bildikleri gerçeği açıklamamak suretiyle Narin'in öldürülme saikinin kesin bir şekilde belirlenememesine sebebiyet vererek iştirak iradelerini ortaya koydukları anlaşılmıştır. Sanıkların kasten öldürme suçunun işlenmesinde suçun icrasını kolaylaştırma iradeleri yanında suçun işlenmesi sonrasındaki tutumları da göz önüne alındığında Narin'i boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdikleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri anlaşılmaktadır."

Mütalaada, üzerlerine atılı "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçunu işleyen sanıklar Enes ve Yüksel Güran'ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu'nun 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca, sanıklar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu 82/1-e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları, alacakları ceza miktarı nazara alındığında hükümle birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devam edilmesi talep edildi.

"Aile bireylerinin toplantı görüntüsü" ile ilgili suç duyurusu

Dava dosyasına eklenen "aile bireylerinin toplantı görüntüsü"nün incelenmek üzere Van Kriminal Şube Müdürlüğüne gönderildiği anımsatılan mütalaada, şöyle denildi:

"İlgili videoların ses iyileştirilmeleri ve söz konusu konuşmaların Türkçe tercümesi yapılmak üzere rapor talep edilen Erhan Güran'ın ikametindeki kamera görüntülerinde yer alan kişilerin eylemlerinin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'suçluyu kayırma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçları yönünden suç ve suç unsuru teşkil ettiği değerlendirildiğinden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulunulmasına kamu adına talep ve mütalaa olunur."

(Bitti)