Narin Güran Davası'nda Cevapsız Sorular

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(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılama sürecinin sonunda maalesef -süreç boyunca ifade ettiğim gibi- failin kim olduğu ve Narin'in neden öldürüldüğü sorularının yanıtı bulunamadı" dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından sonuçlanan Narin Güran cinayeti davasına ilişkin açıklama yaptı. Failin kim olduğu ve Narin'in neden öldürüldüğü sorularının cevapsız kaldığını belirten Tanrıkulu'nun açıklaması şu şekilde:

"Narin kızımızın kaybolduğunu öğrendiğim andan itibaren öncelikli olarak sağ bulunması umuduyla bedenine ulaşılması konusunda çaba içerisinde oldum. Maalesef Narin kızımızın cansız bedenine ulaşıldı ve bu gelişmeyle beraber yürütülen soruşturmada, 4 tutuklu şüphelinin dosyalarının ayrılması yönünde bir iddianame hazırlandı. Bu iddianamenin Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesiyle başlayan yargılama sürecinin sonunda maalesef -süreç boyunca ifade ettiğim gibi- failin kim olduğu ve Narin'in neden öldürüldüğü sorularının yanıtı bulunamadı.

Bugün verilen hüküm, kesin hüküm değil;çünkü istinaf ve Yargıtay aşamaları var. Asıl unutulmaması, gözden kaçırılmaması gereken nokta; tutuklu/tutuksuz şüphelilerle ilgili soruşturma sürecinin devam ediyor olduğudur. Dolayısıyla devam eden soruşturma sürecinde "Narin'i kim öldürdü?" "Narin neden öldürüldü?" sorularının yanıtı bulunana kadar gerçek adalet için takipçi olmaya devam edeceğiz."