Narin Güran Cinayeti Davasında Üçüncü Duruşma - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Davasında Üçüncü Duruşma

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasının üçüncü duruşması yapılıyor.

09.11.2024 12:39
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Haber: Ahmet ÜN/ Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da, 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında bugün üçüncü duruşma yapılıyor. Davanın dünkü duruşmasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Narin Güran'ın babası Arif Güran, tedavisinin ardından bugün adliyeye gelerek, duruşmaya katıldı.

Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında açılan davan duruşması, üçüncü günde sanık avukatlarının çağırdığı tanıkların dinlenmesiyle sürüyor.

Davanın dün görülen duruşmasında, tanıklardan Narin'in ağabeyi Baran Güran dinlenildiği esnada, baba Arif Güran fenalaşmıştı. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in, Baran Güran'a 'Dün amca Salim Güran bana, 'Neyin peşindesin' diye soruyor. Ben neyin peşindeyim? Biz Adli Tıp'ın önündeydik. Sana teşhis yaptıracaklardı. Ben o teşhise izin vermedim. Bir ağabey, Narin'in bu kokusunu, bu halini görmesin istedim. Onu güzel kokusuyla hatırlasın istedim. Ama sen dışarıda bile o kokuyu aldın" sözleri üzerine baba Arif Güran, ağlayarak ve masaya vurarak, "Beni öldürün" diye bağırmış ve salondan çıkarılmasının ardından rahatsızlanarak, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede müşahede altına alınan Arif Güran, tedavisinin ardından bu sabah Diyarbakır Adliyesi'ne gelerek, duruşma katıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Narin Güran Cinayeti Davasında Üçüncü Duruşma - Son Dakika

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