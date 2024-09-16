Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Yeni Gelişme Yok - Son Dakika
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Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Yeni Gelişme Yok

Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Yeni Gelişme Yok

Diyarbakır Barosu, Narin Güran cinayetindeki soruşturmayı takip ediyor; önemli raporlar bekleniyor.

16.09.2024 19:10
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DİYARBAKIR Baro Başkanı Nahit Eren, Narin Güran cinayetine ilişkin Adli Tıp Kurumu raporlarının önemli olduğunu belirterek, "Adli Tıp Kurumu'nun ölüm sebebine ilişkin raporu henüz gelmedi dosyaya. Bu aşamada raporlar bekleniyor. Onun dışında DNA örneklerine ilişkin rapor daha önce gelmişti. Belirli kan örnekleri vardı. Onlarla ilgili raporlar da geldi ama şu an itibariyle soruşturma dosyasında yeni bir gelişme maalesef yok. En son Hediye Güran alınmıştı. Hediye'nin gözaltı işlemleri devam ediyor" dedi.

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. 11 kişinin tutuklu bulunduğu soruşturmada şüpheli olmayan ve cenazesinin Adli Tıp Kurumu işlemleri sonrası teslim edildiği Narin'in ağabeyi Baran Güran'ın başvurusu üzerine Diyarbakır Barosu'nun da soruşturmaya müşteki olarak katıldığını belirten Baro Başkanı Nahit eren, "Diyarbakır Barosu, dosyayı ilk günden zaten hukuk örgütü olarak takip ediyordu. Birçok işlemde de bulundu, otopsi olmak üzere birçok işlemde de soruşturma ve dosya takibi konusunda savcılık ile iletişim ve temasımız sürekli vardı. Geçen hafta itibariyle Diyarbakır Barosu kurumsal olarak müşteki sıfatıyla davaya eklenme talebinde bulunmuştu. Bu konuda henüz bir karar verilmedi ama bugün itibariyle sabah baromuza, Narin Güran'ın dosyada şüpheli olmayan ve Adli Tıp Kurumu önünde cenazenin de kendisine teslim edildiği ağabeyi Baran Güran, baromuza hukuki destek talebinde bulundu. Yazılı başvurusunda, Diyarbakır Barosu'ndan kardeşinin faillerini, kurduğu cümleyi de ifade etmek istiyorum, kim olursa olsun tespit edilmesini ve hak ettiği cezayı alması için de baromuzun kendisine hukuki destek sunmasını talep etti. Tabi hukuki ilişki kurabilmek adına da baromuza vekaletname çıkardı. Biz de Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğumuz vekalet ile birlikte, Baran'ın talebinin içeriği ile de uyumlu katılan taraf olarak, yani soruşturma aşamasında suçtan zarar gören Narin'in, şu an şüpheli olmayan tek ağabeyi olan Baran Güran'ın vekili olarak dosyaya vekaletnameyi sunduk. Bu sahip olduğumuz konum şu an bize ne sağlıyor? Bu Diyarbakır Barosu'nun aynı zamanda talepte bulunması, resmi yazılı delil toplanması talebinde bulunması talebi gibi soruşturma sürecinin bütün işlemlerinde eksik gördüğü hususları, daha önce sözlü olarak iletişime geçip eksik gördüğümüz konu başlıklarını bir taraf sıfatıyla, bir tarafın vekili olarak soruşturma sürecinde savcılığa sunma hakkı elde ettik. Bu anlamda bizlerde kurduğumuz soruşturmayı ve buna açılacak davayla takip edebilecek komisyonumuz üzerinden soruşturma sürecini daha yakından takip ediyor olacağız" dedi.

'YENİ BİR GELİŞME YOK'

Eren bugün yaptığı açıklamada, 13 Eylül Cuma günü gözaltına alınan tutuklu amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın ifade işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin, Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin, baromuzun yönetim kurulu ve Baro Başkanı olarak daha önce bu ve benzeri davalarda tecrübe sahibi olan, bu davaları bilen avukatlarımızla oluşturduğumuz bir komisyonla takip edeceğiz. Sayımıza şu an eklemeler devam ediyor, 10 kişiyi bulacağız. Şu an ifade işlemleri devam ediyor, her gün bir gözaltı oluyor. Adli Tıp Kurumu raporları önemli. Adli Tıp Kurumu'nun ölüm sebebine ilişkin raporu henüz gelmedi dosyaya. Bu aşamada raporlar bekleniyor. Onun dışında DNA örneklerine ilişkin rapor daha önce gelmişti. Belirli kan örnekleri vardı. Onlarla ilgili raporlar da geldi ama şu an itibariyle soruşturma dosyasında yeni bir gelişme maalesef yok. İfade işlemleri devam ediyor. En son Hediye Güran alınmıştı. Hediye'nin gözaltı işlemleri devam ediyor. Bugün, en kötü gözaltı süresi sona ereceği için yarın adliyeye sevk edileceği konusunda soruşturma savcılarından bilgi aldık. Şu an kolluk ifadesi var ama savcılık ifadesi henüz başlamadı. İfade içeriği ile ilgili beyanda bulanamayacağımızı biliyorsunuz, soruşturma gizliliğini ihlal etmek istemiyoruz. Çünkü sürekli gözaltılar, sürekli yeni bilgi alma konusunda insanlar getiriliyor. Bu ifade içerikleriyle insanlar sorulacak sorulara maalesef önceden hazırlıklı geliyorlar. Bu anlamda içerik konusunda tabii ki haber yapma, kamuoyunun bilgi alma hakkı vardır ama dediğim gibi ifade içerikleri konusunda bizlere soru sormazsanız seviniriz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Narin Güran Cinayeti Soruşturmasında Yeni Gelişme Yok - Son Dakika

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