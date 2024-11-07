Narin Güran Cinayetinde Duruşma Devam Ediyor

Güncel

NEVZAT BAHTİYAR: 'BU PARA İÇİN KİNİM OLMADI'

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ilk duruşması sürüyor. Duruşmada Diyarbakır Barosu'ndan baba Arif Güran'ın vekili Avukat Berat Kocakaya'nın 'Arif Güran ile ticaretin var mı? 'sorusuna Nevzat Bahtiyar, "Hayır, bir arabada yaşanmıştı. Arabayı aldım, 1-2 ay kaldı, ona geri vereyim dedim. Orada Arif'le birlikte arabayı sattık. Orada arabanın parçalanmış olduğunu bilmiyorduk. Onu alan adam da kaza geçirdikten sonra arabanın sıkıntısı olduğunu söyledi. Adam bize 80 bin TL ceza kesti. 50 bin TL'yi ben verdim. Bu para için kinim olmadı" dedi.

'AYAĞI PARÇALAMADIM'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına davaya katılan vekil bir avukatın da "Salim Güran ile Yüksel Güran'ın ilişkisi olduğunu biliyor muydun?" sorusuna, Nevzat Bahtiyar, "Hayır, o gün öğrendim. İpi bağlarken bir ayağı dışarda kalmıştı. Ayağı parçalamadım" yanıtını verdi.

'NARİN'İ SEVERDİM, KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ'

Yüksel Güran'ın müdafi avukatı Yılmaz Demiroğlu, " Türkiye'nin sabrı tükendi, doğruyu söyle artık. Sizin evinizden çıktığında Salim'e gitmek istersen önce kimin evi gelir?" dedi. Bunun üzerine Nevzat Bahtiyar, "Arif'in evi geliyor. Narin'i severdim, kendi çocuğum gibi. Fırsatım olsaydı, cesedi oradan çıkaracaktım" cevabını verdi.

'CESEDİ ÇIKARIP, YOL ÜZERİNDE BIRAKACAKTIM'

Mahkeme Başkanının "Neden cesedi oradan alacağını dedin" diye sorması üzerine Nevzat Bahtiyar, "Vicdanım el vermediği için cesedi çıkarıp, yol üzerinde bırakacaktım. Tesadüfen bulunmuş diye yapacaktım ama fırsatım olmadı. Kaçma ihtiyacı hissetmedim" diye konuştu. Avukat Onur Akdağ'ın 'Kardeşinin eşiyle ilişkin var mı' sorusuna da Bahtiyar "Yok" yanıtını verdi.

ENES GÜRAN: SOSYAL MEDYADA GEZİNİRKEN NARİN YANIMA GELDİ

Mahkeme Başkanı, Enes Güran'ın önceki ifadesini okudu. Olay gününü anlatan Enes Güran, "Malatya Arguvan'dan ayın 20'sinde eve geldim. Babam beni otogardan aldı. Uyandığım zaman annem, ağabeyim, babam ve kardeşlerim evdeydi. Yemekte Muzaffer Güran bize eşlik etti. Babam ve Muzaffer, Batman'a gidecekti. Annemin evden çıktığını fark ettim. Malatya'dan geldiğim için elbiselerim kirliydi. Annem elbiseleri, Hediye Güran'a götürdü. Yemeğimizi yedikten sonra sosyal medyada gezinirken Narin yanıma geldi. Saat 13.00 oldu. O sırada Narin, anneme 'Kursa gideceğim' dedi. Annem, 'Gitme' dedi ancak sonra izin verdi. Ben de o sırada uyudum. Uyandığımda Malatya'dan arkadaşım aramıştı. Yengem de evin içindeydi. Ağaçların altına gittiğimde telefonum yanımdaydı" dedi.

MAHKEME BAŞKANI, ENES GÜRAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Mahkeme Başkanının HTS kayıtlarında görünen ve Salim Güran'ın evine gittiği 15.57 saatini, Enes Güran kabul etmedi. "Narin, senin hoş olmayan bir görüntünü gördüğü için mi öldürüldü" sorusuna da Enes Güran, "Hayır, öyle bir şey yok" yanıtını verdi. Daha sonra Mahkeme Başkanı, "Salim Güran ile annen arasında bir ilişki mi var" dedi. Enes Güran da "O benim annem, bu bana nasıl sorulur, yakışık değil" cevabını verdi. Daha sonra Mahkeme Başkanı, "Tamam, haklısın, özür dilerim. Ama ben hak ile batılı ortaya çıkarmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'SUÇLU DEĞİLİM'

Mahkeme Başkanının "Kolundaki ısırık ve banyo yapmak için mi Salim'in evine gittin? Cezaevinde bir hükümlü, bir dilekçe vererek her zaman senin kolunu ısırdığını söylüyor. Ama 'Cezaevinde hiç ısırmadı' diyor. Neden kolunu orada ısırmadın?" sorusuna Enes Güran, "Hayır, gitmedim. Suçlu değilim, Narin için cezaevindeyim. Baz istasyonu verilerini kabul etmiyorum" yanıtını verdi.

'NEDEN BURADA SANIKSIN ENES'

Mahkeme Başkanının "Kadınlar neden birbirine girdi, neden kavga ediyorsunuz diye sormadın mı?" sorusuna Enes Güran, "Narin'i kaybettiğimiz için Hediye Güran, Melike Güran, Yasemin Güran vs. vardı. Yasemin Güran'ı evinin tarafına iterek, 'Ne yapmaya çalışıyorsunuz' dedim. Neden kavga ettiklerini sormadım" dedi. Daha sonra Mahkeme Başkanı, "Neden burada sanıksın Enes? Neden Muhammed vs. değil de sen diye hiç düşündün mü?" diye sordu. Enes Güran da "Bilmiyorum. Hayır, düşünmedim" cevabını verdi.

'AMCAMDAN ŞÜPHELENDİM'

"Sonra kimden, neden şüphelendin" sorusuna da Enes Güran, "Salim'in arabasında kan olduğunu öğrenince, amcamdan şüphelendim. 'Aracında kan var' dendi, şüphelendim. Salim Güran'ın öldürme ihtimali olup olmadığını bilmiyorum" yanıtını verdi. Savcının, 23 -24 ve 25 Ağustos'ta jandarmada verdiği ifadesinin HTS verileriyle örtüştüğünü ve bu ifadeleri kabul edip etmediğini sorması üzerine Enes Güran, "Kabul etmiyorum. 3 gün boyunca kafam karıştığı için aynı ifadeyi verdim" dedi.

Mesut BUDRAÇ-Gıyasettin TETİK-Selim KAYA-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,